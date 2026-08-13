Płynął do Chin z ropą w eskorcie lodołamacza. Tankowiec floty cieni poważnie uszkodzony

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Tankowiec przewożący rosyjską ropę do Chin miał zostać poważnie uszkodzony podczas rejsu przez Ocean Arktyczny – podał portal „The Moscow Times”, powołując się na serwis gCaptain. Nazwa jednostki i data zdarzenia nie zostały ujawnione.

Według informacji przytoczonych przez „The Moscow Times”, tankowiec doznał uszkodzeń kadłuba, choć w rejsie towarzyszył mu lodołamacz. Rosyjska firma AlfaStrachowanie miała wypłacić 53 mln rubli odszkodowania w związku z incydentem.

Nie podano, o którą jednostkę chodzi ani kiedy doszło do awarii. Ubezpieczyciel nie ujawnił szczegółów, a rosyjskie władze miały od 2026 roku znacząco ograniczyć publikowanie oficjalnych komunikatów o zagrożeniach i zdarzeniach na arktycznych szlakach morskich.

To co najmniej drugi w ostatnich latach problem z tankowcem płynącym do Chin przez Arktykę. W 2025 roku jednostka Lynx, przewożąca około miliona baryłek rosyjskiej ropy dla ChRL, utknęła w lodzie na Morzu Wschodniosyberyjskim. Rejs wznowiła po interwencji atomowego lodołamacza.

Wcześniej dochodziło także do kolizji tankowców na Morzu Łaptiewów. W 2015 roku zderzyły się jednostki Święty Piotr i Święty Paweł, a pięć lat wcześniej – przewożące olej napędowy statki Indiga i Varzuga. Wówczas nie odnotowano wycieku paliwa.

Statki floty cieni idą na żyletki. Jeden z nich zmieniał nazwę w czasie pościgu Amerykański rząd sprzedał do utylizacji dwa objęte sankcjami tankowce, przejęte przez wojsko USA w styczniu 2026 roku. Jednostki mają trafić na złomowiska okrętowe w Indiach. Cena transakcji nie została podana.

Rosja zwiększa transporty ropy przez Północną Drogę Morską

Mimo trudnych warunków na północnych akwenach Rosja miała tego lata wysłać do Azji przez Ocean Arktyczny około 8 mln baryłek ropy. Rok wcześniej, w lipcu 2025 roku, z Północnej Drogi Morskiej w transporcie ropy korzystał tylko jeden tankowiec.

Moskwa rozwija ten szlak jako alternatywę dla tras prowadzących przez europejskie wody, gdzie rosyjskie jednostki mogą być bardziej narażone na kontrole i zatrzymania. Północna Droga Morska ma około 5,6 tys. kilometrów i – według rosyjskich szacunków – może skrócić podróż między Azją a Europą o 7–10 dni.