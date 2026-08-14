Płonie rosyjski port. Na Łotwie zestrzelono drona

RMF24

Łotwa ogłosiła w piątek alert dotyczący zagrożenia z powietrza w części wschodnich regionów kraju, znajdujących się przy granicy z Rosją i Białorusią. Tego samego dnia Finlandia czasowo ograniczyła ruch lotniczy i morski we wschodniej części Zatoki Fińskiej.

O obu tych decyzjach poinformował Reuters.

Jednocześnie Aleksandr Drozdienko - gubernator obwodu leningradzkiego w Rosji - przekazał, że drony spowodowały uszkodzenia w rejonie rosyjskiego portu Ust-Ługa nad Bałtykiem. To ważny ośrodek eksportu ropy.

Według jego informacji w porcie wybuchł pożar - donosi agencja Reutera. Drozdienko podał, że nad całym obwodem zestrzelono ponad 50 dronów.

Łotewskie siły zbrojne poinformowały z kolei, że w piątek myśliwiec zestrzelił nad Łotwą drona, który naruszył przestrzeń powietrzną państwa.

Rosja zarzuca Bałtom aktywne wspieranie ukraińskich ataków dronowych na swoją infrastrukturę w obwodzie leningradzkim, czemu ci zaprzeczają. W państwach bałtyckich dochodziło w przeszłości do upadku ukraińskich dronów zmierzających na Rosję.