Cztery osoby zginęły w potężnym pożarze, który od soboty pustoszy południową flankę lasu w górach Troodos na Cyprze - poinformowały władze tego kraju. Prezydent Nikos Anastasiadis ubolewał na Twitterze nad "największą tragedią od kilkudziesięciu lat".

Zwęglone lasy i domy - tak wygląda teraz krajobraz Cypru / KATIA CHRISTODOULOU / PAP/EPA

Zwęglone zwłoki znaleziono w pobliżu wsi Odos w dystrykcie Larnaka na południu Cypru - powiedział dziennikarzom minister spraw wewnętrznych Nikos Nuris. Dodał, że ofiary są identyfikowane i, że mogą to być czterej obywatele Egiptu zaginieni od soboty.



Pożar, niszczący obecnie południową flankę pasma leśnego gór Troodos, jest największym odnotowanym na wyspie od dziesięcioleci.

"To jest tragedia. Największy pożar od 1974 roku (kiedy wyspa została podzielona - przyp. red.)" - ubolewał na Twitterze prezydent Cypru Nikos Anastasiadis. Polityk podkreślił, że doszło do utraty "życia, mienia, ziemi i lasów" i "rząd natychmiast udzieli pomocy ofiarom i ich krewnym".



Cypr prosi świat o pomoc

Cypr, położony w południowo-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, doświadcza częstych pożarów lasów podczas długiej letniej suszy, która tradycyjnie trwa od czerwca do października.



Pożar, który wybuchł w sobotę na północ od portowego miasta Limassol, został wszelako opisany przez władze jako jeden z najgorszych w najnowszej historii. Niszczy on południowe zbocze pasma górskiego Troodos, zielonych płuc Cypru - wskazuje agencja AFP.



W obliczu skali katastrofy cypryjskie władze wystosowały w sobotę wieczorem apel o pomoc międzynarodową. Grecja wysłała już dwa samoloty gaśnicze, wsparcie zapowiedział też Izrael.



Do sobotniego wieczora zmobilizowano ponad 20 wozów strażackich, sześć śmigłowców i cztery samoloty, a także brytyjskich żołnierzy stacjonujących w brytyjskich bazach na wyspie.



W ramach ostrożności przed rozprzestrzeniającym się żywiołu ewakuowano kilka okolicznych wsi. W sobotę wieczorem na cypryjskim niebie widać było gęstą chmurę dymu - podaje AFP.