Jazda na nartach jest sportem, który wciąż zyskuje popularność. Polskie warunki atmosferyczne nie są jednak idealne do korzystania z tej formy rozrywki, a urlop może akurat kolidować z najlepszą pogodą. Co jest rozwiązaniem w takiej sytuacji? Narty za granicą! Rekreacyjne szusowanie po stoku we Włoszech, Austrii lub Szwajcarii to jedna z najlepszych form aktywnego odpoczynku. Odkryj najpopularniejsze kierunki dla narciarzy.

/ Materiały prasowe Włochy - Madonna di Camiglio, Val di Sole i inne ośrodki Włoskie Alpy są miejscem szczególnie obleganym przez polskich turystów. Rokrocznie tysiące narciarzy sprawdza się na tamtejszych stokach, ładując baterie przed powrotem do kraju. Do najpopularniejszych kierunków należą: Madonna di Camiglio,

Val di Sole,

Passo Tonale. Madonna di Camiglio Który włoski region cieszy się największą popularnością wśród polskich narciarzy? Madonna di Camiglio, zwana również włoską królową sportów zimowych! Ośrodek ten uznawany jest za najbardziej prestiżowy we włoskich Dolomitach. Na turystów czeka kilka kilometrów tras - zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych narciarzy. Najważniejsze kurorty w tej okolicy to Campo Carlo Magno, Val Rendena i Pinzolo. Val di Sole - Folgarida/Marilleva i Passo Tonale Szaleństwo na stoku nie musi być ograniczone do jednej stacji narciarskiej! Do Val di Sole dostaniesz się bezpośrednio z opisanej wyżej stacji Madonna di Camiglio. Dolina Słońca jest doskonałym miejscem na rozpoczęcie przygody z narciarstwem. Szerokie nartostrady i łagodne zbocza tworzą komfortowe warunki do nauki jazdy. 60 km tras na wysokości sięgającej nawet 1400 m n.p.m. - narty w regionie Folgarida/Marilleva zachwycą każdego miłośnika zimowych wrażeń. Częstym regionem narciarzy jest również stacja Passo Tonale. Powodem tego mogą być doskonałe warunki w postaci szerokich nartostrad i śniegu utrzymującego się przez cały rok. Austria Jednym z najczęstszych kierunków polskich narciarzy jest Austria, czyli stolica sportów zimowych! Ponad połowa jej terytorium znajduje się w Alpach, co od lat przyciąga miłośników szaleństwa na stoku. Które stacje narciarskie zasługują na wyróżnienie? Ser­faus-Fiss-Ladis, Mayr­ho­fen i Ski Arl­berg - ośrodki znane na całym świecie. Region Ser­faus-Fiss-Ladis położony jest na wysokości 1200-1400 m n.p.m, nad malowniczą doliną rzeki Inn. Do Twojej dyspozycji czeka aż 214 km tras narciarskich. Ze względu na dwie szkółki narciarskie uznawane za najlepsze w całym Tyrolu, ośrodek ten jest również doskonałym miejscem do nauki jazdy na nartach. Szwajcaria Liczne ośrodki narciarskie i malownicze krajobrazy ściągają polskich narciarzy do Szwajcarii! Najbardziej cenionymi punktami na górskiej mapie tego kraju są Matterhorn, Jungfrau i Flims Laax Falera. Dzięki możliwości sztucznego naśnieżania spora część ośrodków pozostaje otwarta przez cały rok. Setki kilometrów tras o różnym poziomie trudności, górskie wodospady i doskonałe warunki - to wszystko plasuje Szwajcarię na liście najpopularniejszych kierunków narciarzy. Bansko w Bułgarii Chociaż Bułgaria nie jest kojarzona z szaleństwem na stoku, to właśnie Bansko jest najnowocześniejszym ośrodkiem w Europie Wschodniej! Zimowa stolica kraju zaprasza narciarzy od grudnia aż do końca kwietnia. Bansko może się pochwalić najdłuższą trasą zjazdową na świecie o łącznej długości aż 16 km. Na bułgarskich szlakach odnajdą się zarówno początkujący, jak i doświadczeni miłośnicy zimowych przejażdżek. Poznaj wymarzone kierunki narciarzy na Exim Tours! RMF 24