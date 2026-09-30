Planował zamach na koncercie Taylor Swift. Teraz przegrał z Disneyem

RMF24

Beran A., skazany za planowanie zamachu na koncercie Taylor Swift w Wiedniu w 2024 roku, przegrał proces przeciwko Disneyowi - podał Reuters. Austriacki sąd uznał, że pokazanie w serialu dokumentalnym domu jego rodziców nie naruszyło prawa do prywatności.

Beran A. przegrał w środę proces przeciwko Disneyowi o naruszenie prywatności. Sprawa dotyczyła pokazania przez kilka sekund domu jego rodziców w serialu dokumentalnym o piosenkarce - "Taylor Swift: The End of an Era”.

Sąd w Wiedniu uznał, że miejsce zamieszkania nie należy do danych wymagających najwyższego poziomu ochrony prawnej. Zwrócił również uwagę, że Beran A. w czasie emisji programu nie mieszkał już w pokazanym budynku i - jak wskazano - w materiale nie podano nazwiska skazanego.

Planował zamach na koncercie Taylor Swift

21-latek w maju tego roku usłyszał wyrok 15 lat więzienia za planowanie zamachu na koncercie Taylor Swift w Wiedniu w sierpniu 2024 r.

Austriak pochodzenia północnomacedońskiego, który złożył przysięgę wierności dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie, został zatrzymany dzień przed pierwszym z trzech koncertów Swift zaplanowanych w Wiedniu.

Według prokuratury otrzymał od ISIS instrukcje dotyczące skonstruowania bomby i próbował nielegalnie kupić broń. Po jego zatrzymaniu wszystkie trzy koncerty odwołano.

Piosenkarka mówiła wcześniej, że podczas jej bijącej rekordy trasy koncertowej Eras Tour „ledwie udało się uniknąć masakry". O planowanym zamachu dowiedziała się w drodze do Austrii.