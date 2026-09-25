„Plan ewakuacji już istnieje”. Litwa ogłasza, wspomina o Polsce

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Litwa wraz z Polską przygotowuje międzynarodowy plan ewakuacji ludności, który w razie potrzeby pozwoliłby na ewakuację przez granicę części mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii – poinformował w piątek dziennikarzy szef Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Vilmantas Vitkauskus. „Wraz z kolegami z Polski analizowane są procedury, logistyka i możliwości infrastrukturalne, a sam plan powinien zostać opracowany po osiągnięciu porozumienia między obydwoma krajami” – powiedział.

W piątek na Litwie rozpoczęły się ćwiczenia mobilizacyjne, podczas których wspólnie z Polską zostaną m.in. przetestowane procedury ewakuacji ludności przez granicę. Przesmyk suwalski ma ogromne znaczenie zarówno pod względem wojskowym, jak i logistycznym, a zaangażowanie naszych polskich kolegów jest niezwykle istotne. (...) Musimy przejść przez całą procedurę, zmierzyć się ze wszystkimi potencjalnymi wyzwaniami – powiedział szef NKVC, podkreślając, że udział Polski w ćwiczeniach zapewni im „wyższy poziom”.

„Plan ewakuacji już istnieje”

Vitkauskas poinformował także, że na Litwę przybędzie „duża delegacja, około 20 osób z różnych instytucji w Polsce”. Przeanalizujemy wszystkie niedociągnięcia proceduralne, sporządzimy ich wykaz, a następnie powstanie wspólnie opracowany plan – zaznaczył szef NKVC.

Dodał, że plan wewnętrznej ewakuacji już istnieje, a teraz trwają prace nad międzynarodowym. Ćwiczenia potrwają do 2 października i są największym dorocznym sprawdzianem litewskiego systemu mobilizacyjnego. Obejmują scenariusze związane m.in. z cyberatakami, dezinformacją, sabotażem, zakłóceniami energetyki i łączności oraz ochroną infrastruktury krytycznej.

Wtedy zostaną przeprowadzone ćwiczenia

W sobotę w dziesięciu samorządach odbędą się praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne. Zostaną przeprowadzone m.in. w Wilnie i samorządach przy granicy z Białorusią, na wypadek zagrożenia inwazją z tego kierunku. We wtorek testowane będą procedury reagowania na incydenty dotyczące infrastruktury energetycznej i kabli podmorskich, a w środę zostanie ogłoszona ćwiczebna mobilizacja.

W ćwiczeniach uczestniczy około 3 tys. urzędników, funkcjonariuszy i przedstawicieli instytucji, samorządów, firm i organizacji pozarządowych oraz około tysiąca wolontariuszy. Równolegle w rejonie łoździejskim przy granicy z Polską odbywają się ćwiczenia Litewskiego Związku Strzelców, obejmujące m.in. ochronę ważnych obiektów, utrzymanie porządku publicznego, kontrolę ruchu oraz działania rozpoznawcze i ewakuację rannych.