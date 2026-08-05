Piorun uderzył w boisko podczas meczu. Nie żyje 24-letni piłkarz

RMF24

24-letni tajski piłkarz Sofwan Awae zginął po uderzeniu pioruna podczas meczu w Sungai Golok na południu Tajlandii. W zdarzeniu rannych zostało 12 osób, w tym zawodnik z Malezji.

Do dramatu doszło we wtorek około godz. 17:30 czasu lokalnego na stadionie Santiphap w prowincji Narathiwat, przy granicy z Malezją. W czasie intensywnych opadów deszczu rozgrywany był półfinał regionalnego turnieju Golok FA Cup.

Piorun uderzył w murawę podczas spotkania zespołów Abu x Nong Sirin i SAMCOLT - podał Channel New Asia. W turnieju występują drużyny z Tajlandii i Malezji.

Sofwan Awae został znaleziony w stanie krytycznym. Ratownicy podjęli próbę reanimacji, jednak - jak przekazał szef lokalnej policji Thun Sirikhunt - obrażenia okazały się śmiertelne.

24-latek występował na pozycji skrzydłowego. Wcześniej grał w Pattani FC, a zaledwie kilka dni przed tragedią podpisał kontrakt z trzecioligowym Yala FC.

Poza Awae rannych zostało 12 uczestników spotkania. Wśród nich jest 22-letni malezyjski piłkarz Mohammad Alif Ezzahan Zulkifli, występujący w drużynie SAMCOLT.

Poszkodowanych przewieziono do szpitala w Sungai Golok. Nie podano informacji o ich stanie zdrowia.

Kondolencje rodzinie zmarłego złożyły Yala FC oraz Tajski Związek Piłki Nożnej.