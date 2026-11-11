Pilna misja po negocjacjach w Abu Zabi. Wysłannicy USA lecą do Moskwy, potem do Zełenskiego

Pierwsza runda rozmów ws. wojny w Ukrainie zaatakowanej przez Rosję odbyła się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wczoraj. „The Economist” podał, że amerykańscy negocjatorzy mieli rozważać zmianę granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach porozumienia terytorialnego między Rosją a Ukrainą. Dziś negocjatorzy ponownie zasiedli do rozmów.
Pierwsze doniesienia są takie, że ustalono wymianę dużej liczby jeńców. Może do niej dojść w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Omawiano też - jak określa agencja Reutera - kwestie humanitarne.
Zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, deweloper Jared Kushner oraz nowojorski potentat nieruchomości Steve Witkoff, którzy brali udział w rozmowach, udadzą się jutro do Moskwy, by rozmawiać bezpośrednio z Władimirem Putinem, a po wizycie w Rosji spotkają się w Dublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Potwierdził to Kushner.
Stojący na czele rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski wypowiedział się na temat Europy. Stwierdził, że „wobec braku propozycji ze strony UE nie jest jasne, o czym Rosja miałaby z nią dyskutować”. Rosyjska państwowa agencja TASS podała z kolei, że Putin jest otwarty na kontakty z Unią Europejską, w tym z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.
Więcej informacji wkrótce.