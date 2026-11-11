Pilna misja po negocjacjach w Abu Zabi. Wysłannicy USA lecą do Moskwy, potem do Zełenskiego

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Wysłannicy USA Jared Kushner i Steve Witkoff lecą jutro do Władimira Putina do Moskwy - informuje agencja Reutera. Potem w Dublinie spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. To jeden z efektów drugiej rundy negocjacji między Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Ukrainą w Abu Zabi, które właśnie się zakończyły. Trwały niecałe dwie godziny. „Kijów nie usłyszał ultimatum od żadnej ze stron podczas tych rozmów” - powiedział przewodzący delegacji ukraińskiej szef Służby Wywiadu Zagranicznego Rustem Umierow. Z kolei stojący na czele delegacji Federacji Rosyjskiej doradca Władimira Putina Władimir Miedinski powiedział, że „Europejczycy mogą stać się częścią procesu pokojowego, gdy tylko obudzi się ich sumienie”.

Pierwsza runda rozmów ws. wojny w Ukrainie zaatakowanej przez Rosję odbyła się w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich wczoraj. „The Economist” podał, że amerykańscy negocjatorzy mieli rozważać zmianę granic administracyjnych obwodów donieckiego i ługańskiego w ramach porozumienia terytorialnego między Rosją a Ukrainą. Dziś negocjatorzy ponownie zasiedli do rozmów.

Pierwsze doniesienia są takie, że ustalono wymianę dużej liczby jeńców. Może do niej dojść w ciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni. Omawiano też - jak określa agencja Reutera - kwestie humanitarne.

Zięć prezydenta USA Donalda Trumpa, deweloper Jared Kushner oraz nowojorski potentat nieruchomości Steve Witkoff, którzy brali udział w rozmowach, udadzą się jutro do Moskwy, by rozmawiać bezpośrednio z Władimirem Putinem, a po wizycie w Rosji spotkają się w Dublinie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Potwierdził to Kushner.

Stojący na czele rosyjskiej delegacji Władimir Miedinski wypowiedział się na temat Europy. Stwierdził, że „wobec braku propozycji ze strony UE nie jest jasne, o czym Rosja miałaby z nią dyskutować”. Rosyjska państwowa agencja TASS podała z kolei, że Putin jest otwarty na kontakty z Unią Europejską, w tym z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem.