Pilna akcja wywiadu po groźbach śmierci wobec papieża Leona XIV

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Argentyńska agencja wywiadowcza SIDE poinformowała o zatrzymaniu osoby podejrzanej o grożenie śmiercią papieżowi Leonowi XIV. Zdarzenie miało miejsce tuż przed planowaną wizytą papieża w Argentynie, która jest częścią jego pielgrzymki po Ameryce Południowej.

Zatrzymanie po groźbach wobec papieża

Argentyńska agencja wywiadowcza SIDE poinformowała w sobotni wieczór o zatrzymaniu osoby, która kierowała groźby śmierci wobec papieża Leona XIV. Według oficjalnego komunikatu, działania służb były możliwe dzięki informacjom przekazanym przez SIDE do wydziału ds. walki z terroryzmem policji federalnej. W efekcie tych działań udało się zatrzymać podejrzaną osobę w bardzo krótkim czasie.

Szybka reakcja służb

Zatrzymania dokonano niecałe 24 godziny po uzyskaniu informacji o groźbach. SIDE podkreśliła skuteczność i szybkość reakcji służb, które zadziałały natychmiast po otrzymaniu sygnału o potencjalnym zagrożeniu dla głowy Kościoła katolickiego. W oficjalnym komunikacie nie ujawniono jednak tożsamości zatrzymanej osoby ani miejsca, w którym doszło do zatrzymania. Nie podano również szczegółów dotyczących charakteru samych gróźb.

Pielgrzymka papieża Leona XIV do Ameryki Południowej

Papież Leon XIV od piątku przebywa w Urugwaju, a w niedzielę po południu czasu miejscowego ma przybyć do Argentyny. Jest to pierwsza wizyta papieża w tym kraju od czasu pielgrzymki Jana Pawła II w 1987 roku. Podczas pobytu w Argentynie papież odwiedzi Buenos Aires, Cordobę w środkowej części kraju oraz miasto Lujan, położone w pobliżu stolicy. Po zakończeniu wizyty w Argentynie, papież uda się w środę do Peru, kontynuując swoją pielgrzymkę po Ameryce Południowej.

Brak szczegółów dotyczących zatrzymania

Władze nie ujawniły żadnych dodatkowych informacji dotyczących zatrzymanej osoby ani szczegółów dotyczących domniemanych gróźb. Komunikat SIDE ograniczył się do potwierdzenia faktu zatrzymania i podkreślenia skuteczności działań służb bezpieczeństwa.