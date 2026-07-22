Piętno zamachów z 2011 r. w Oslo i na Utoya: Nowy kompleks rządowy i kolejna tożsamość Breivika

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Zamachy w Oslo i na wyspie Utoya z 22 lipca 2011 roku na zawsze zmieniły Norwegię. 15 lat po tych wydarzeniach pamięć o 77 ofiarach Andersa Breivika wciąż jest żywa. W Oslo w dzielnicy rządowej otwarte zostało Narodowe Miejsce Pamięci. Terrorysta odsiaduje wyrok 21 lat więzienia, wywołując kolejne kontrowersje. Już po raz kolejny zmienił nazwisko na najpopularniejsze w kraju.

Zamachy w Norwegii 22 lipca 2011 roku – przebieg tragedii

22 lipca 2011 roku Norwegia stała się areną dramatycznych wydarzeń, które na zawsze odcisnęły piętno na społeczeństwie tego kraju. Anders Behring Breivik przeprowadził dwa brutalne zamachy terrorystyczne. Najpierw w dzielnicy rządowej Oslo eksplodował ładunek wybuchowy, zabijając osiem osób i raniąc kilkadziesiąt kolejnych. Następnie sprawca udał się na wyspę Utoya, gdzie trwał obóz młodzieżowy Partii Pracy. Tam, przebrany za policjanta, otworzył ogień do uczestników, głównie nastolatków, zabijając 69 osób. Najmłodsza ofiara miała zaledwie 14 lat.

Masakra na Utoyi trwała ponad półtorej godziny. Świadkowie podkreślali bezwzględność napastnika, który strzelał do uciekających i ukrywających się młodych ludzi. Po zakończeniu ataku Breivik sam zadzwonił na policję i oddał się w ręce funkcjonariuszy bez oporu.

Akcja służb ratowniczych na wyspie Utoya na zdjęciu archiwalnym (foto: S.G WILHELMSEN/SIPA/SIPA) / East News

Wyrok dla Andersa Breivika i proces norweskiego terrorysty

W sierpniu 2012 roku Anders Behring Breivik został skazany na najwyższą przewidzianą norweskim prawem karę – minimum 21 lat pozbawienia wolności z możliwością przedłużenia wyroku.

Przebywając w więzieniu, wielokrotnie próbował wykorzystywać swój proces i pobyt za kratami do szerzenia radykalnych poglądów. Publicznie określał się mianem „krzyżowca” walczącego z wielokulturowością i imigracją, a podczas procesu nie okazywał skruchy, twierdząc, że jego działania były „konieczne”.

Zamachy w Oslo i na wyspie Utoya (foto: Adam Ziemienowicz) / PAP

Jan Johansen: Dlaczego Anders Breivik znowu zmienił nazwisko?

W kwietniu 2026 roku media poinformowały, że Anders Behring Breivik po raz kolejny zmienił nazwisko. Obecnie figuruje jako Jan Johansen – to najczęściej spotykane połączenie imienia i nazwiska w Norwegii. Według oficjalnych danych pod koniec 2025 roku aż 599 osób posługiwało się tą samą tożsamością.

To nie była pierwsza zmiana nazwiska przez sprawcę – wcześniej używał m.in. imion Fjotolf Hansen oraz Far Skaldigrimmr Rauskjoldr af Northrik.

Zmiany te wywołują kontrowersje i dyskusje na temat prawa do anonimowości osób skazanych za najcięższe przestępstwa.

Anders Breivik na zdjęciu archiwalnym z grudnia 2024 roku (Foto: Ole Berg-Rusten/NTB) / PAP

Nowy kompleks rządowy w Oslo jako symbol norweskiej demokracji

Także w kwietniu tego roku na miejscu zniszczonej w 2011 roku dzielnicy administracyjnej w Oslo stanął nowy kompleks rządowy. Prace nad odbudową trwały wiele lat i były jednym z największych projektów infrastrukturalnych w historii Norwegii. Władze podkreślają, że oddanie do użytku nowoczesnych budynków to nie tylko kwestia praktyczna, ale także symboliczny akt odbudowy zaufania do instytucji państwowych i społeczeństwa obywatelskiego.

Premier Norwegii Jonas Gahr Støre przy okazji otwarcia kompleksu mówił o „dowodzie siły norweskiej demokracji”.

Z kolei od dziś pierwsi zwiedzający mogą odwiedzić Narodowe Miejsce Pamięci otwarte w niedzielę w dzielnicy rządowej.

Pamięć o ofiarach z Utoyi i społeczne skutki zamachów

Tragedia z 2011 roku na trwałe zmieniła norweskie społeczeństwo. Każdego roku 22 lipca w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające ofiary zamachów w Oslo i na Utoyi.