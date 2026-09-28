Pierwszy taki przypadek. Za aktywizm Izrael zamknął przed nimi drzwi

Izrael nie pozwolił dwojgu Żydom osiedlić się w kraju
Dwoje Żydów – obywatel Wielkiej Brytanii i obywatelka USA – chciało osiedlić się w Izraelu. Uzyskali wcześniej od Agencji Żydowskiej (organizacji pomagającej Żydom w przeprowadzce do kraju) potwierdzenie prawa do alii, czyli imigracji do Izraela przysługującej Żydom na mocy Prawa Powrotu.
Władze wstrzymały jednak procedurę umożliwiającą im osiedlenie się w kraju, z powodu – jak podał dziennik „Haarec” – angażowania się w ochronę Palestyńczyków przed przemocą osadników na okupowanym Zachodnim Brzegu. Urząd ds. Ludności i Imigracji nie podał przyczyny wstrzymania ich procedur, ale w odpowiedzi dla „Haareca” nie zaprzeczył, że ma to związek z ich działalnością na rzecz Palestyńczyków.
Tymczasem dwoje aktywistów twierdzi, że nigdy nie uczestniczyło na Zachodnim Brzegu ani w aktach przemocy, ani w działalności przestępczej.
Pierwszy taki przypadek
Według „Haareca” są to pierwsze znane przypadki blokowania alii z powodu działalności na rzecz Palestyńczyków na Zachodnim Brzegu. Izrael deportował wcześniej zagranicznych aktywistów, w tym Żydów, ale dotąd nie odmawiał z tego powodu prawa do imigracji przysługującego Żydom z całego świata.
Prawo Powrotu przyznaje zasadniczo wszystkim Żydom prawo do imigracji do Izraela i uzyskania izraelskiego obywatelstwa. Dotyczy to również dzieci, wnuków i małżonków Żydów.
Można go odmówić w wyjątkowych przypadkach – m.in. osobom działającym przeciwko narodowi żydowskiemu, osobom z kryminalną przeszłością, które mogą zagrażać bezpieczeństwu publicznemu oraz Żydom, którzy zmienili religię. Izrael zapewnia nowym imigrantom m.in. wsparcie finansowe, bezpłatną naukę hebrajskiego i ulgi podatkowe.