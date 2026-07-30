Pierwszy promyk nadziei w Żyrondzie. Część ewakuowanych może wrócić do domów

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Władze francuskiego departamentu Żyronda poinformowały, że czwartek był pierwszym dniem od rozpoczęcia pożaru, który daje powody do umiarkowanego optymizmu. Jak przekazała prefekt Sophie Brocas, sytuacja stopniowo się poprawia, choć ogień nadal utrzymuje się w dwóch miejscach.

Strażacy przygotowują się do akcji gaśniczej w lesie w Le Porge. 30 lipca 2026 roku (fot. PHILIPPE LOPEZ/AFP)

Strażacy przygotowują się do akcji gaśniczej w lesie w Le Porge. 30 lipca 2026 roku (fot. PHILIPPE LOPEZ/AFP) / East News

Według Brocas poprawa warunków pozwoliła na powrót do domów około 84 tysięcy mieszkańców spośród 220 tysięcy osób wcześniej ewakuowanych ze względów bezpieczeństwa. Strażacy nadal prowadzą działania, koncentrując się na tworzeniu pasów przeciwpożarowych oraz zabezpieczaniu obrzeży pożaru.

Komendant straży pożarnej w Żyrondzie, Marc Vermeulen, poinformował, że linia frontu pożaru ma obecnie około 240 kilometrów długości. Podkreślił, że na razie trudno powiedzieć, kiedy będzie można uznać, iż żywioł jest pod kontrolą.

Minister spraw wewnętrznych Francji, Laurent Nunez, ocenił z kolei, że wszystko wskazuje na to, iż najtrudniejszy etap walki z pożarem jest już za strażakami.

Pożar trwa od ośmiu dni i zniszczył około 42 tysiące hektarów terenu.

Według ocen to najpoważniejszy pożar we Francji od 1949 roku. W ostatnich dniach zmusił on do ewakuacji mieszkańców miejscowości położonych na zachód od Bordeaux.