Pierwszy dzień z nowymi zasadami w Ryanairze. Chodzi o bagaż

RMF24

Od dziś pasażerów linii Ryanair obowiązują nowe zasady nadawania bagażu. Trzeba to zrobić najpóźniej na godzinę przed odlotem.

Do tej pory pasażerowie Ryanaira mogli pojawiać się na stanowiskach do nadawania bagażu nawet na 40 minut przed odlotem. Od dziś muszą to zrobić wcześniej. Punkty nadawania bagażu będą bowiem zamykane na godzinę przed planowanym startem samolotu.

Czemu ma służyć taka zmiana? Przewoźnik tłumaczył w komunikatach, że chodzi m.in. o uniknięcie długich kolejek do kontroli bezpieczeństwa czy odprawy paszportowej. Czasem skutkowały one spóźnianiem się części pasażerów na loty. Zapobieganie takim sytuacjom jest szczególnie ważne w okresie wzmożonego ruchu lotniczego.

Przewoźnik podkreśla, że nowe zasady w żaden sposób nie wpłyną na 80 proc. pasażerów, czyli osoby nienadające bagażu. Nadal mogą one odprawić się online przed odlotem, a na lotnisku przejść kontrolę bezpieczeństwa i udać się do swojej bramki.