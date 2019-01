Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Miłosza S., który usłyszał zarzuty w związku z tragedią w Koszalinie. Wydano Europejski Nakaz Aresztowania Krzysztofa A. oskarżonego o udział w brutalnym pobiciu byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka. Wielu myśliwych z całej Polski zamierza zbojkotować masowe polowania na dziki. Za nami 76. gala rozdania Złotych Globów. Taki był poniedziałek w Polsce i na świecie. Specjalnie dla Was zebraliśmy najważniejsze informacje dnia.

Tragedia w Koszalinie. Jest decyzja o areszcie dla Miłosza S.

Sąd Rejonowy w Koszalinie zdecydował o tymczasowym, trzymiesięcznym areszcie dla Miłosza S., który w niedzielę usłyszał zarzuty w związku z tragedią w Koszalinie. W piątek w pożarze w escape roomie zginęło pięć nastolatek.

Miłosz S. to krewny osoby, na którą formalnie zarejestrowany był escape room. W niedzielę usłyszał zarzuty umyślnego stworzenia niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślnego doprowadzenia do śmierci osób, które w nim zginęły. Według wstępnych ustaleń przyczyną tragedii było rozszczelnienie butli z gazem.

ENA za jednym z oskarżonych o pobicie Wojciecha Kwaśniaka

Jest Europejski Nakaz Aresztowania Krzysztofa A. oskarżonego o udział w brutalnym pobiciu byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka - dowiedział się reporter RMF FM. Mężczyzna trafił rok temu do niemieckiego więzienia, a jego nieobecność jest jednym z powodów tego, że nie może wystartować proces w sprawie pobicia, do którego doszło 5 lat temu.

Wielu myśliwych z całej Polski zamierza zbojkotować masowe polowania na dziki

Wielkopowierzchniowe polowania na dziki zaczną się 12 stycznia i będą odbywać się co weekend. Choć nie ma jeszcze takiej decyzji, najprawdopodobniej będą prowadzone również w lutym. W planie jest odstrzelenie co najmniej kilkudziesięciu tysięcy dzików - nieoficjalnie mówi się jednak, że ma zginąć tak wiele zwierząt, jak to tylko możliwe. Chodzi o walkę z wirusem ASF.



Cały świat śledzi losy 18-latki, która uciekła z Arabii Saudyjskiej

18-letnia Saudyjka Rahaf Mohammed al-Qunun zabarykadowała się w pokoju hotelowym na lotnisku w Bangkoku. Przez media społecznościowe apeluje o pomoc. Twierdzi, że uciekła od rodziny, która chciała ją wydać za mąż wbrew jej woli. Władze Tajlandii chciały ją deportować, a w kraju czeka ją śmierć. Dziś tajlandzka Policja Imigracyjna poinformowała, że wstrzymała decyzję o odesłaniu młodej Saudyjki. Co będzie dalej?

Holandia odmawia wydania Polsce 11 osób przez obawy o stan sądów

Holandia wstrzymała wydanie Polsce 11 podejrzanych w związku z obawami o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości - taką decyzję podjęła Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) w Amsterdamie.

IRK niepokoi się o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości i konsekwencji, jakie się z tym wiążą dla sprawiedliwego procesu wobec oskarżonych. Z tego powodu na wcześniejszym etapie we wszystkich sprawach zadano pytania polskim władzom. Powinny one dostarczyć wyjaśnień w sprawie niezależności sądów, które będą się zajmować sprawami kryminalnymi przeciwko podejrzanym- podkreślił holenderski sąd.

Ostatnie chwile przed tragedią. Przesłuchano pracownika escape roomu w Koszalinie

Poparzony pracownik escape roomu w Koszalinie tuż przed wybuchem pożaru wyczuł ulatniający się gaz. To najnowsze informacje z przesłuchania 25-latka, który był w budynku, kiedy doszło do tragedii. Mężczyzna trafił do specjalistycznego szpitala w Gryficach. W piątek w escape roomie w Koszalinie zginęło pięć nastolatek.



Złote Globy rozdane

Za nami 76. gala rozdania Złotych Globów. Poznaliśmy laureatów w 25 kategoriach - 14 filmowych oraz 11 telewizyjnych. Najwięcej powodów do radości mają twórcy filmu "Green Book" - oni zgarnęli statuetki za najlepszą komedię, scenariusz i dla aktora drugoplanowego (Mahershala Ali). Cieszyli się też twórcy "Bohemian Rhapsody", którzy wygrali w kategorii najlepszy film dramatyczny. Statuetkę zgarnął też Rami Malek grający Freddiego Mercury'ego.

W kategorii najlepszy aktor komediowy nagrodę odebrał Christian Bale za rolę Dicka Cheneya w filmie "Vice". Lady Gaga i Bradley Cooper - na otwarcie łez - mają Złoty Glob za piosenkę "Shallow" z "Narodzin gwiazdy".

Marek Jurek: Życie religijne jest częścią życia społecznego

Życie religijne jest częścią życia społecznego. (...) Gdzie młody katolik ma zdobyć wiedzę na temat swojej religii? - powiedział Poranny gość RMF FM eurodeputowany Marek Jurek, pytany o inicjatywę środowisk lewicowych, związaną ze zbieraniem podpisów ws. rozdziału kościoła od państwa. Gość Roberta Mazurka proszony o skomentowanie zarzutów pojawiających się pod adresem księdza Jankowskiego, odpowiedział: najpierw muszą być dowody. "Ksiądz prałat Jankowski miał zachowania ekscentryczne które w Gdańsku wywoływały zdziwienie i więcej" - dodał.



Marek Jurek: Życie religijne jest częścią życia społecznego Jakub Rutka /RMF FM

Rzecznik KEP o pedofilii w Kościele: Księża biskupi mówią tak - przepraszamy Boga i ofiary

W sprawie pedofilii stanowisko Kościoła jest jasne i zdecydowane - mówił w Popołudniowej rozmowie w RMF FM rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. "Po pierwsze księża biskupi mówią tak: przepraszamy Boga i ofiary. To powiedzieli 19 listopada na Jasnej Górze. Po drugie, jeśli ktoś ma informacje na ten temat, to zgodnie z prawem polskim i wytycznymi KEP ma obowiązek zgłaszania. Po trzecie mówią do kapłanów, po raz pierwszy do sprawców się zwracają, że okryli hańbą braci kapłanów" - dodał gość Marcina Zaborskiego.

Podkreślił także, że zgodnie z wolą Stolicy Apostolskiej zaplanowane jest spotkanie arcybiskupa Stanisława Gądeckiego z ofiarami księży pedofilów. "Będzie to spotkanie prywatne, przez szacunek dla tych osób". Zaznaczył, że to "perspektywa najbliższych tygodni".