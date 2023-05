Zgoda na użycie dronów

Zapobiec wybuchowi zamieszek będzie próbowało w całym kraju ponad 12 tysięcy policjantów i żandarmów, w tym ponad pięć tysięcy w samym Paryżu. Prefektury w wielu miastach wydały pozwolenia na użycie przez funkcjonariuszy dronów, by śledzić przemieszczanie się skrajnie lewicowych bojówek.

Grupy skrajnie lewicowych aktywistów ostrzegły na portalach społecznościowych, że po demonstracjach nie zamierzają wrócić do domów. Chcą, by zamieszki trwały do późnych godzin wieczornych.