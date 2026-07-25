Pierwsza ofiara pożarów w Hiszpanii. Polscy strażacy pojadą z pomocą

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Mężczyzna zginął w pożarze lasu w mieście Manises w Walencji – poinformowało w sobotę hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Hiszpania zmaga się obecnie z największymi od lat pożarami lasów. Żywioł pochłonął już ponad 131 tysięcy hektarów, zmusił dziesiątki tysięcy ludzi do ewakuacji i zagroził kluczowej stacji NASA.

Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w samochodzie zaparkowanym w wąwozie w miejscowości Manises, w prowincji Walencja. To pierwsza potwierdzona ofiara śmiertelna obecnej fali pożarów. Jak podała agencja EFE, powołując się na źródła, pięć innych osób trafiło do szpitala z oparzeniami i w wyniku zatrucia się dymem. Służby ratunkowe podkreślają, że sytuacja jest wyjątkowo trudna – ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, a zmienne warunki pogodowe utrudniają akcję gaśniczą.

Do tej pory ewakuowano lub poproszono o pozostanie w domach 63 tysiące osób. Wśród nich są zarówno mieszkańcy, jak i turyści oraz właściciele domów letniskowych w popularnych miejscowościach zachodniej części Madrytu.

Ewakuowani Hiszpanie (fot. EPA/Fernando Villar) / PAP/EPA

Walka z żywiołem: międzynarodowa pomoc i dramatyczne apele

Do walki z pożarami zaangażowano setki strażaków, a wsparcie płynie z całej Europy. W sobotę do Hiszpanii dotarły cztery samoloty gaśnicze – dwa z Włoch i dwa z Grecji – w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. Już wcześniej pomoc zadeklarowały Portugalia i Holandia, a od 1 sierpnia do akcji dołączy 105 polskich strażaków.

Premier Pedro Sanchez ostrzegł, że najbliższe godziny będą kluczowe ze względu na prognozowane zmiany kierunku i siły wiatru, które mogą jeszcze bardziej utrudnić opanowanie ognia. Zaapelował również o ogólnokrajowy pakt na rzecz walki ze zmianami klimatu, podkreślając, że ekstremalne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze i bardziej niebezpieczne.

Zniszczenia po pożarach w Hiszpanii (fot. EPA/Raul Sanchidrian) / PAP/EPA

Pożary wymykają się spod kontroli

Służby kryzysowe przyznają, że sytuacja jest bardzo poważna. Szef zarządzania kryzysowego w Madrycie, Carlos Novillo, poinformował, że pożar osiągnął apogeum i obecnie przekracza możliwości strażaków. Ogień rozprzestrzenia się w gęsto zaludnionych regionach, a trzy główne ogniska – w Madrycie i prowincji Avila – grożą połączeniem się w jeden gigantyczny front.

W piątek warunki pogodowe nieco się poprawiły – temperatura spadła, wiatr ucichł, a wilgotność wzrosła. Jednak już w sobotę sytuacja ponownie się pogorszyła. Służby ostrzegają przed silnymi, nieregularnymi podmuchami wiatru, które mogą gwałtownie roznieść płomienie na nowe tereny.

Gęsty, szary dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu, a zapach spalenizny jest wyczuwalny nawet w centrum stolicy. Władze apelują do mieszkańców o pozostanie w domach, zamknięcie okien i ograniczenie aktywności na zewnątrz. Minister zdrowia Monica Garcia ostrzega przed skutkami wdychania dymu i zaleca noszenie maseczek ochronnych po wyjściu z domu.

Zniszczenia po pożarach w Hiszpanii (fot. EPA/Raul Sanchidrian) / PAP/EPA

Ewakuacja stacji NASA

Szczególne obawy budzi sytuacja w gminie Robledo de Chavela, około 63 km na zachód od Madrytu, gdzie znajduje się hiszpański kompleks NASA – jedna z trzech kluczowych stacji Deep Space Network. Z obiektu ewakuowano około 90 pracowników, a służby robią wszystko, by ochronić infrastrukturę przed ogniem. Ewentualne zniszczenie stacji mogłoby poważnie zakłócić komunikację z misjami kosmicznymi prowadzonymi przez NASA.

To byłaby tragedia dla światowej nauki i eksploracji kosmosu – podkreślają przedstawiciele amerykańskiej agencji.

Rekordowy rok dla hiszpańskich pożarów

Według hiszpańskiego ministerstwa ds. transformacji ekologicznej, od początku roku pożary strawiły już ponad 131 tysięcy hektarów lasów i terenów zielonych. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku ogień zniszczył nieco ponad 24 tysiące hektarów. Eksperci alarmują, że to efekt coraz bardziej ekstremalnych warunków pogodowych i długotrwałej suszy.