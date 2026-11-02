Pierwsza msza papieża od wyjścia ze szpitala. Przejmujące słowa o wojnie

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Leon XIV odprawił w Dzień Zaduszny mszę na rzymskim cmentarzu Verano. To pierwsza msza, jakiej przewodniczył papież od czasu wyjścia ze szpitala po październikowej operacji usunięcia nowotworu płuca. „W tym momencie pragniemy modlić się za tych, którzy niedawno stracili bliską osobę; szczególnie za tych, którym odebrała ją absurdalna przemoc wojny” – mówił Leon XIV.

Na papieskiej mszy w poniedziałek przy bramie nekropolii zgromadziły się przed zmierzchem setki osób. Obecny był burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri.

W homilii Leon XIV powiedział: W tym momencie pragniemy modlić się za tych, którzy niedawno stracili bliską osobę; szczególnie za tych, którym odebrała ją absurdalna przemoc wojny.

Niech łzy tak wielu matek, tak wielu dzieci, tak wielu osób starszych poruszą sumienia tych, którzy mają władzę sprawić, by umilkła broń - stwierdził papież.

Msza na cmentarzu Verano. Fot. FABIO FRUSTACI / PAP/EPA

Rzymska nekropolia z grobami wielu Polaków

Cmentarz Verano, utworzony na początku XIX wieku, był przez prawie 200 lat głównym miejscem pochówku niemal wszystkich mieszkańców Rzymu.

Na cmentarzu Verano pochowanych jest wielu Polaków, wśród nich malarz Aleksander Gierymski (1850-1901); Janina Zofia Umiastowska (1860-1941), która przeznaczyła swój majątek na fundację, popierającą współpracę polsko-włoską w dziedzinie kultury i sztuki; rzeźbiarz Antoni Madeyski (1862-1939).

Tam również znajduje się grób historyczki Karoliny Lanckorońskiej (1898–2002), współzałożycielki Polskiego Instytutu Historycznego i Fundacji Lanckorońskich, wspierającej polskich badaczy.