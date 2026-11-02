Pierwsza msza papieża od wyjścia ze szpitala. Przejmujące słowa o wojnie

Na papieskiej mszy w poniedziałek przy bramie nekropolii zgromadziły się przed zmierzchem setki osób. Obecny był burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri.
W homilii Leon XIV powiedział: W tym momencie pragniemy modlić się za tych, którzy niedawno stracili bliską osobę; szczególnie za tych, którym odebrała ją absurdalna przemoc wojny.
Niech łzy tak wielu matek, tak wielu dzieci, tak wielu osób starszych poruszą sumienia tych, którzy mają władzę sprawić, by umilkła broń - stwierdził papież.
Rzymska nekropolia z grobami wielu Polaków
Cmentarz Verano, utworzony na początku XIX wieku, był przez prawie 200 lat głównym miejscem pochówku niemal wszystkich mieszkańców Rzymu.
Na cmentarzu Verano pochowanych jest wielu Polaków, wśród nich malarz Aleksander Gierymski (1850-1901); Janina Zofia Umiastowska (1860-1941), która przeznaczyła swój majątek na fundację, popierającą współpracę polsko-włoską w dziedzinie kultury i sztuki; rzeźbiarz Antoni Madeyski (1862-1939).
Tam również znajduje się grób historyczki Karoliny Lanckorońskiej (1898–2002), współzałożycielki Polskiego Instytutu Historycznego i Fundacji Lanckorońskich, wspierającej polskich badaczy.