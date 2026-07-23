Piekło pod Madrytem. Zawieszone pociągi, ludzie uciekają z domów

Służby nakazały ewakuację 3,5 tys. mieszkańców odległej o około 50 km od Madrytu miejscowości Aldea del Fresno. Mieszkańcom pobliskiej 6,5 tysięcznej Villi del Prado zalecono pozostawanie w domach przy zamkniętych oknach.
Z powodu bliskości płomieni, w czwartek na kilka godzin zawieszone zostało kursowanie szybkich pociągów na trasie Madryt-Barcelona oraz podmiejskich między Mejorada del Campo a Alcala de Henares. Wielu mieszkańców tych miejscowości dojeżdża pociągami do Madrytu do pracy.
Seria pożarów pod Madrytem
Pożar, który jest przyczyną tych nakazów, jest trzecim w ostatnich dniach w autonomicznej wspólnocie Madrytu. Pierwszy wybuchł w środę w sąsiedniej wspólnocie Kastylii-La Mancha, w prowincji Toledo, ale rozprzestrzenił się na region stołeczny. Wskutek niego 700 osób z miejscowości El Encinar del Alberche, oddalonej od centrum Madrytu o ok. 50 km, wciąż nie może wrócić do swoich domów.
Cytowana przez EFE szefowa autonomicznej wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso powiedziała, że 600 z 850 ha strawionych przez ogień terenów znajduje się w jej regionie. Spalonych zostało całkowicie lub częściowo przynajmniej 26 domów – większość we wspólnocie stolicy Hiszpanii.
Kolejny pożar wybuchł w czwartek w San Martín de Valdeiglesias ok. 70 km na zachód od Madrytu. Mieszkańcom dwóch małych miejscowości w okolicy tego pożaru zalecono pozostawanie w domach.
Drugi stopień alarmowy
We wspólnocie Madrytu wciąż obowiązuje drugi stopień alarmowy. Oznacza on, że zagrożone jest życie ludzkie i mienie, a ugaszenie ognia wymaga szeroko zakrojonych działań i zaangażowania dodatkowych sił i środków. Diaz Ayuso zaznaczyła, że warunki meteorologiczne wciąż są ekstremalne: panują wysokie temperatury, wieje wiatr, istnieje ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.
Cytowany przez EFE minister transportu Oscar Puente powiedział, że tego lata z powodu pożarów często dochodzi do zawieszania kursowania pociągów.
To rzeczywistość, z którą niestety będziemy musieli żyć, ponieważ liczba pożarów w Hiszpanii wzrosła w ostatnich latach o 80 proc. – ocenił.
Obecnie na terenie całego kraju strażacy walczą z około setką pożarów.
Pożary w Hiszpanii
Od tygodnia próbują ugasić pożar w prowincji Guadalajara w regionie Kastylii-La Manchy, który strawił już ponad 32 tys. ha obszaru i zmusił do opuszczenia domów mieszkańców 34 miejscowości. EFE w czwartek poinformowała, że postęp w jego gaszeniu jest „zadowalający”, a część ewakuowanych może wracać do swoich domów.
Pożar w Guadalajarze jest drugim największym w Hiszpanii, odkąd prowadzone są rejestry odnotowujące te kataklizmy.
Drugi stopień alarmowy został ogłoszony również w regionie Kastylii i Leonu z powodu dwóch pożarów: w prowincji Avila i Castropodame w Leonie. W prowincji Avila z powodu pożaru ewakuowano 130 osób z dwóch kampingów w pobliżu rezerwatu przyrody Valle de Iruelas oraz dom opieki, a chmurę dymu – jak poinformował portal 20 minutos – doskonale widać w stolicy prowincji, zabytkowej Avili.
W Andaluzji, na południu Hiszpanii, w prowincji Huelva, 384 mieszkańców ewakuowanych z powodu pożaru otrzymało zgodę na powrót do domów. Służbom udało się opanować sytuację na tym terenie, wciąż jednak trwa akcja gaśnicza.
Ogień w tym roku strawił w Hiszpanii obszar przekraczający 100 tys. ha.