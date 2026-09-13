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Piekło na chorwackiej wyspie. Turyści i mieszkańcy uciekali w nocy

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 13 września (18:10)

Z powodu pożaru, który strawił 3,5 tys. hektarów lasów, z chorwackiej wyspy Brač ewakuowano w nocy ponad 700 mieszkańców i turystów. Płomienie zbliżyły się do domów w nadmorskiej miejscowości Milna.

Piekło na chorwackiej wyspie. Turyści i mieszkańcy uciekali w nocy
Chorwacja, akcja gaśnicza (zdj. ilustracyjne) /Shutterstock

Wyspa Brač leży na Morzu Adriatyckim między miastem Split a wyspą Hvar.

Akcja rozpoczęła się w sobotę 12 września o godz. 21:56 – informuje serwis Croatia Week. Mieszkańcy i turyści z wioski Milna i okolicznych terenów zostali wezwani do ewakuacji. Płomienie zbliżyły się do ich domów. Do transportu turystów i mieszkańców użyto łodzi należących do zarządu lokalnego portu i policji wodnej oraz prywatnych jednostek.

Według wstępnej oceny kapitanatu portu w Splicie, w momencie zbliżania się pożaru w potencjalnie niebezpiecznym położeniu znajdowało się około 200 osób, w tym dzieci, osoby starsze.

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Do godziny 4 rano w niedzielę łodzie turystyczne biorące udział w operacji ewakuowały kolejne 500 osób.

76-letnia kobieta podczas akcji ratunkowej wpadła do wody. Przebywa w szpitalu.

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Po zakończeniu ewakuacji załogi kapitanatu portu w Splicie kontynuowały przeszukiwanie dotkniętej pożarem linii brzegowej przy użyciu reflektorów, sprawdzając, czy nie ma tam nikogo, kto mógłby potrzebować pomocy.

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Pożar na wyspie trwa od czwartku. „Po niezwykle trudnej nocy sytuacja dziś rano znacznie się poprawiła” – poinformowała straż pożarna w niedzielnym komunikacie. Akcję gaśniczą utrudniał silny wiatr.

Chorwacja, dotknięta kilkoma ekstremalnymi falami upałów i brakiem opadów, doświadczyła w tym roku wyjątkowo suchego lata, co stworzyło dogodne warunki do rozprzestrzeniania się pożarów lasów.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Chorwacja pożary
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