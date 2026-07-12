Piasek, tatuaże i alkohol. Nietypowe zakazy plażowe, które słono kosztują

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Wakacje na plaży potrafią zdrożeć w mgnieniu oka. W wielu wakacyjnych rajach obowiązują bowiem przepisy, o których istnieniu przeciętny turysta nie ma pojęcia, a ich nieznajomość bywa kosztowna. Czasem od mandatu dzieli nas tylko jeden papieros albo jedno ziarenko piasku.

Sardynia chroni każde ziarenko piasku

Na całej Sardynii obowiązuje zakaz wywożenia z plaż muszelek, kamyków, a nawet piasku. Rajska Spiaggia della Pelosa na północno-zachodnim wybrzeżu wyspy poszła o krok dalej: zabronione jest tam rozkładanie ręczników bezpośrednio na piasku, bo przylega do nich zbyt wiele ziarenek. Kontrolerzy sprawdzają nawet, czy plażowicze spłukują stopy, zanim opuszczą plażę.

Na słynnej różowej plaży na Sardynii obowiązuje całkowity zakaz wstępu i można ją podziwiać jedynie z morza / Shutterstock

Tatuaże nie są mile widziane w Japonii

Same tatuaże nie są w Japonii zakazane, ale na wielu plażach pozostają niemile widziane. To pokłosie historycznych skojarzeń tatuażu ze światem przestępczym. Nierzadko obsługa prosi wytatuowanych gości o zakrycie wzorów, a czasem wręcz o opuszczenie plaży.

Palenie na plaży zabronione

Na blisko sześciuset hiszpańskich plażach zasada jest prosta: zakaz palenia. Francja poszła jeszcze dalej i od lipca 2025 roku obejmuje nim wszystkie plaże w kraju, a złamanie przepisu kosztuje 135 euro. Palaczom nie sprzyjają też liczne włoskie kurorty nadmorskie, Turcja oraz tajlandzka wyspa Phuket, gdzie plaże mają pozostać wolne od dymu.

Co raz więcej europejskich miejscowości nadmorskich wprowadza zakaz palenia na plażach / Shutterstock

Pikniki i zamki z piasku nie w Wenecji

Jakkolwiek kuszący wydawałby się piknik z widokiem na malownicze kanały w Wenecji, niestety jest to zabronione i grozi za to wysoka kara. Przekonało się o tym czterech niemieckich turystów, których ukarano grzywną w wysokości ponad 1000 euro za zorganizowanie pikniku na XVII-wiecznej zabytkowej studni.

Niewiele dalej, w miejscowości Eraclea wprowadzono przepis zabraniający budowy zamków z piasku. Plażowicze tworzyli ogromne piaskowe konstrukcje, które uniemożliwiały swobodne poruszanie się po plaży. Lokalne władze zareagowały i obecnie za tworzenie takich konstrukcji grozi grzywna w wysokości 250 euro.

Stroje kąpielowe niemile widziane

Nad jeziorem Como we Włoszech zaostrzono niedawno przepisy wobec turystów spacerujących po ulicach z odkrytą klatką piersiową albo w stroju kąpielowym. Złamanie zasad może kosztować nawet do 250 euro. Nie jest to jedyne ograniczenie dla odwiedzających. Zorganizowane grupy turystyczne nie mogą być większe niż 25 osób. Podobne rozwiązania wprowadzono w Sorrento i Portofino.

Słonie i konie niewskazane

Plaża w Granville we francuskiej Normandii od 2009 roku jest zamknięta dla słoni. Wcześniej zwierzęta z wędrownego cyrku regularnie kąpały się tam w morzu, aż w wodzie zaczęto znajdować pozostawiane przez nie odchody. Granville nie jest zresztą wyjątkiem, bo wiele francuskich miejscowości zabrania dzikim zwierzętom wstępu na swoje wybrzeże. W brytyjskim West Sussex konie nie mogą pojawiać się na plaży między godziną 10 a 18, a w Bognor Regis, Felpham i Littlehampton wyznaczone odcinki plaż są niedostępne dla psów.

Seks na plaży zabroniony

Uprawianie miłości na hiszpańskich plażach to naprawdę kosztowna przyjemność: grzywny wynoszą od 100 do 600 euro, a miejscami sięgają nawet 3000 euro. Poprzeczkę podnosi Dubaj, gdzie już samo całowanie się w miejscu publicznym grozi karą w wysokości 250 euro.

Zdjęcia tylko za pozwoleniem

W indyjskim Goa na wielu plażach obowiązuje zasada „nie ma pozwolenia, nie ma zdjęć”. Samo fotografowanie nie jest zabronione, trzeba jednak wcześniej wyrobić stosowne zezwolenie. Nad przestrzeganiem przepisu czuwają policjanci w cywilu.

Muszelkowe i kamyczkowe tabu

W Wielkiej Brytanii nie można ot tak zabrać z plaży kamyka ani ładnej muszelki. Zabrania tego obowiązujący od 1949 roku Coastal Protection Act, a za jego złamanie grozi kara do 1000 funtów. Przepis ma zapobiegać masowemu wywożeniu materiału i chronić wybrzeże przed erozją.