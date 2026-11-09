Pianista wypadł za burtę. Dryfował na pełnym oceanie

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Dwaj rybacy z Newport Beach, na zachodnim wybrzeżu USA, uratowali pracownika statku wycieczkowego Royal Caribbean, którego znaleźli w wodzie niemal 20 mil morskich od wybrzeża Kalifornii. Mężczyzna miał przebywać w oceanie około dziewięciu, a być może nawet dziesięciu godzin.

Pianista ze statku „Ovation of the Seas” odnaleziony w oceanie u wybrzeży Kalifornii

Pianista ze statku „Ovation of the Seas” odnaleziony w oceanie u wybrzeży Kalifornii / Shutterstock

Sprawę opisał portal CBS News.

Lokalni rybacy łowili w pobliżu wyspy Catalina. W południe, podczas powrotu do portu, dostrzegli osobę unoszącą się na wodzie na otwartym Pacyfiku.

To człowiek. Zatrzymaj łódź – relacjonował jeden z nich, wspominając moment zauważenia rozbitka.

Rybacy wciągnęli 37-latka na pokład. Mężczyzna był w kompletnym szoku.

Po odzyskaniu sił uratowany przekazał, że jest pianistą pracującym na 14-pokładowym statku Ovation of the Seas należącym do armatora Royal Caribbean. Jednostka płynęła z Long Beach w Kalifornii do meksykańskiej Ensenady. Dziękuję. Myślałem, że umrę – miał powiedzieć muzyk.

Załoga łodzi nadała morski sygnał alarmowy. Na miejsce skierowano ratowników z Newport Beach, którzy udzielili mężczyźnie pomocy.

Wpadł do wody w nocy?

Według służb mężczyzna mógł znaleźć się za burtą około godz. 2:30 nad ranem, czyli mniej więcej dziewięć godzin przed odnalezieniem. Ratownicy podkreślali, że był około 15–20 mil od lądu (28-37 km), praktycznie na środku oceanu.

37-latek trafił do szpitala. Amerykańska Straż Przybrzeżna, która prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia, poinformowała, że mężczyzna najprawdopodobniej przeżyje felerną przygodę. Rybacy podkreślili, że odnalezionemu sprzyjały okoliczności przyrody. W związku z panującym obecnie zjawiskiem znanym jako El Niño, wody Pacyfiku w pobliżu miejsca zdarzenia są cieplejsze, a ich temperatura wynosi około 24 st. C. W innym roku nie miałby żadnych szans – cytuje rybaków CBS News.

Royal Caribbean przekazało w oświadczeniu, że zapewnia pracownikowi wsparcie, ale ze względu na jego prywatność nie ujawnia dalszych szczegółów.