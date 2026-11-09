Pianista wypadł za burtę. Dryfował na pełnym oceanie

Sprawę opisał portal CBS News.
Lokalni rybacy łowili w pobliżu wyspy Catalina. W południe, podczas powrotu do portu, dostrzegli osobę unoszącą się na wodzie na otwartym Pacyfiku.
To człowiek. Zatrzymaj łódź – relacjonował jeden z nich, wspominając moment zauważenia rozbitka.
Rybacy wciągnęli 37-latka na pokład. Mężczyzna był w kompletnym szoku.
Po odzyskaniu sił uratowany przekazał, że jest pianistą pracującym na 14-pokładowym statku Ovation of the Seas należącym do armatora Royal Caribbean. Jednostka płynęła z Long Beach w Kalifornii do meksykańskiej Ensenady. Dziękuję. Myślałem, że umrę – miał powiedzieć muzyk.
Załoga łodzi nadała morski sygnał alarmowy. Na miejsce skierowano ratowników z Newport Beach, którzy udzielili mężczyźnie pomocy.
Wpadł do wody w nocy?
Według służb mężczyzna mógł znaleźć się za burtą około godz. 2:30 nad ranem, czyli mniej więcej dziewięć godzin przed odnalezieniem. Ratownicy podkreślali, że był około 15–20 mil od lądu (28-37 km), praktycznie na środku oceanu.
37-latek trafił do szpitala. Amerykańska Straż Przybrzeżna, która prowadzi dochodzenie w sprawie okoliczności zdarzenia, poinformowała, że mężczyzna najprawdopodobniej przeżyje felerną przygodę. Rybacy podkreślili, że odnalezionemu sprzyjały okoliczności przyrody. W związku z panującym obecnie zjawiskiem znanym jako El Niño, wody Pacyfiku w pobliżu miejsca zdarzenia są cieplejsze, a ich temperatura wynosi około 24 st. C. W innym roku nie miałby żadnych szans – cytuje rybaków CBS News.
Royal Caribbean przekazało w oświadczeniu, że zapewnia pracownikowi wsparcie, ale ze względu na jego prywatność nie ujawnia dalszych szczegółów.