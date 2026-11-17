RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Papież Leon XIV nie wykluczył we wtorek, że w przyszłości katoliccy księża będą żonaci. Jednocześnie zaznaczył, że obecnie nie planuje zmian dotyczących celibatu, bo „sprawa jest skomplikowana i może prowadzić do podziałów wśród wiernych”. „Być może w przyszłości niektóre rzeczy ulegną zmianie” – zapowiedział papież.

Papież o przyszłości celibatu. „Skomplikowana sprawa”

Leon XIV odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu lecącego z Ameryki Południowej do Rzymu. Były to jego pierwsze publiczne komentarze dotyczące możliwości dopuszczenia żonatych mężczyzn do kapłaństwa.

Ojciec Święty podkreślił, że nie zamierza obecnie podejmować działań zmierzających do zmiany obowiązujących zasad. Zwrócił uwagę, że postulat zniesienia obowiązkowego celibatu budzi kontrowersje i może pogłębiać podziały w Kościele.

Żonaci księża to rozwiązanie, które w niektórych środowiskach kościelnych może powodować podziały – powiedział Leon XIV.

Jednocześnie nie wykluczył, że temat ponownie powróci „w przyszłości”.

Być może pewnego dnia księża będą żonaci i niektóre kwestie ulegną zmianie. Na razie jednak uważam, że ważną częścią mojej posługi w Kościele jest uzdrawianie i zbliżanie ludzi do siebie – zaznaczył.

Brakuje księży, zniesienie celibatu może zachęcić do kapłaństwa

Zwolennicy zmian przekonują, że dopuszczenie żonatych do kapłaństwa mogłoby zwiększyć liczbę kandydatów do święceń. Argumentem często przywoływanym w dyskusji jest niedobór duchownych w niektórych regionach świata. Problem ten jest widoczny m.in. w Ameryce Południowej, gdzie w rozległych i trudno dostępnych obszarach wierni mają ograniczony dostęp do posługi kapłańskiej.

Głośno o możliwości wyświęcania żonatych mężczyzn zrobiło się podczas obrad watykańskiego synodu poświęconego Amazonii. Biskupi zwracali wówczas uwagę na poważny brak księży w odległych społecznościach i apelowali do papieża Franciszka o rozważenie zmian.

Ten jednak ostatecznie nie zdecydował się na wprowadzenie proponowanego rozwiązania.

Leon XIV i zmiany w sprawie starej mszy łacińskiej

Podczas rozmowy z dziennikarzami papież odniósł się również do kwestii odprawiania mszy świętej w tradycyjnym rycie łacińskim, nazywanym także starą mszą łacińską.

Leon XIV nie zamierza cofać decyzji swojego poprzednika, papieża Franciszka, która ograniczyła możliwość sprawowania liturgii według dawnych ksiąg. O zmianę tych zasad od dawna zabiegają bardziej tradycjonalistyczne środowiska katolickie.

Papież uzasadnił swoje stanowisko troską o jedność Kościoła oraz dobro większości katolików na świecie. Jak zaznaczył, nie uważa, by cofnięcie wcześniejszych decyzji było właściwym rozwiązaniem.