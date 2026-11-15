Petycja do papieża Leona XIV. „Byliśmy wykorzystywani nie tylko jako osoby”

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Konieczność rozliczenia winnych, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i przejrzystości zawarto w petycji do papieża przedstawionej w peruwiańskim Chiclayo, gdzie przebywa Leon XIV. Ofiary wykorzystywania seksualnego wystąpiły wspólnie z rdzenną ludnością kraju.

W Chiclayo ofiary wykorzystywania seksualnego w Kościele - działacze globalnego ruchu Ending Clergy Abuse (ECA) połączyli siły z rdzenną ludnością, wykorzystywaną i wyzyskiwaną przez rozwiązaną peruwiańską organizację Sodalicja Życia Chrześcijańskiego.

Rozwiązanie organizacji to za mało

W czasie konferencji prasowej odczytano wspólną petycję do papieża, w której położono nacisk na konieczność rozliczenia winnych, sprawiedliwości, zadośćuczynienia i przejrzystości. Zaznaczono, że rozwiązanie Sodalicji, co uczynił papież Franciszek w obliczu skandalu, to za mało.

Obecny był między innymi współzałożyciel organizacji ECA, amerykański prawnik Timothy Law. Działacze założonego w USA stowarzyszenia podkreślili, że solidaryzują się z peruwiańskimi ofiarami nadużyć. Jesteśmy tutaj, by wspólnie o tym mówić. Stoimy po stronie rdzennej ludności i bronimy również tego, co zawsze należało do niej: ziemi - mówili uczestnicy spotkania z ECA.

Zaznaczono, że w Peru doszło do wyzysku, systematycznej przemocy, także seksualnej, a jej ofiar są tysiące. Byliśmy wykorzystywani nie tylko jako osoby, ale także jako naród, zabrano nam ziemię - mówili reprezentanci pierwszych ludów.

W odczytanej petycji podkreślono, że samo rozwiązanie Sodalicji nie kończy sprawy, konieczne jest również jasne uznanie odpowiedzialności winnych i przyznanie odszkodowań ofiarom.

Msza w upale. Papież wrócił do swojej dawnej diecezji Około pół miliona osób wzięło udział w mszy, którą papież Leon XIV odprawił w piątek na terenie swojej dawnej diecezji Chiclayo w Peru. Był jej biskupem od 2015 do 2023 roku. Msza odbyła się w upale na Pampas de Pimentel - rozległej, pustynnej…

Skandal w Sodalicji

W czwartek w Limie papież spotkał się w nuncjaturze apostolskiej z sześcioma ofiarami wykorzystywania seksualnego ze strony duchownych i osób ze środowiska kościelnego. Były wśród nich ofiary nadużyć, do jakich doszło na masową skalę w stowarzyszeniu pod nazwą Sodalicja Życia Chrześcijańskiego (Sodalicio de Vida Cristiana). To, co działo się w nim przez lata, to jeden z największych skandali, do jakich doszło w Peru i w całej Ameryce Południowej.

Sodalicja Życia Chrześcijańskiego została założona w 1971 roku w Limie przez świeckiego teologa Luisa Fernando Figariego i zyskała duże wpływy polityczne oraz finansowe. Śledztwo dziennikarskie wykazało, że doszło tam do systemowej przemocy, prowadzonych przez lata nadużyć seksualnych, psychicznych i fizycznych oraz malwersacji finansowych.

Na jaw wyszło, że Figari oraz inni liderzy Sodalicji dopuszczali się wykorzystywania seksualnego nieletnich i młodych rekrutów. Stosowano również upokarzające kary fizyczne i sadystyczne metody przygotowania do członkostwa we wspólnocie.

W wyniku watykańskiego śledztwa papież Franciszek rozwiązał organizację na początku 2025 roku.

Przez wiele lat ofiary zarzucały władzom kościelnym w Peru bezczynność i dopiero interwencja Stolicy Apostolskiej doprowadziła do tej decyzji.