Pete Hegseth odpowiada na zarzuty o nadużycia. Co z impeachmentem dla szefa Pentagonu?

RMF24

„Farsa” i „spektakl polityczny” – tak szef Pentagonu Pete Hegseth ocenił próbę postawienia go w stan oskarżenia. Wniosek o impeachment dla sekretarza obrony złożył w poniedziałek republikański kongresmen Thomas Massie.

Dziś w Pentagonie odbyła się pierwsza od pół roku konferencja prasowa szefa Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych. Pete Hegseth odniósł się do wniosku o jego impeachment, który został złożony przez republikańskiego kongresmena Thomasa Massie'go. Hegseth podkreślił, że cała sytuacja ma charakter politycznego spektaklu i jest osobistym manifestem wynikającym z nieporozumień na tle politycznym.

To się nie powiedzie - zapowiedział stanowczo Hegseth, komentując inicjatywę Massie'go.

Zarzuty o nadużycia i bezprawne rozkazy

W poniedziałek kongresmen Thomas Massie przedstawił w Izbie Reprezentantów zarzuty, które mają stanowić podstawę do wszczęcia procedury impeachmentu wobec szefa Pentagonu. Massie oskarża Hegsetha o nadużycie uprawnień w związku z jego działaniami podczas wojny z Iranem. Według kongresmena, Hegseth miał „świadomie wydawać i realizować bezprawne rozkazy dotyczące rozpoczęcia wojny przeciwko obcemu państwu”.

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Do inicjatywy Massie'go przyłączyli się także demokraci. W niedzielę Hakeem Jeffries, najwyższy rangą demokrata w Izbie Reprezentantów, zadeklarował zdecydowane poparcie dla postawienia Hegsetha w stan oskarżenia.

Hegseth odnosi się do zarzutów

Szef Pentagonu podczas konferencji nie szczędził gorzkich słów pod adresem swoich oponentów. Wskazał, że cała sytuacja może mieć poważne konsekwencje dla bezpieczeństwa kraju i wizerunku Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej.

To mówi naszym przeciwnikom, Iranowi, kartelom, każdemu przeciwnikowi, który nas obserwuje, że USA chcą ukarać swoich własnych wojowników i władze cywilne za to, że skutecznie przeprowadziły zgodne z prawem operacje zbrojne – podkreślił Hegseth. Jego zdaniem daje to też przeciwnikom propagandowe zwycięstwo.

Czy impeachment dojdzie do skutku?

Według informacji przekazanych przez amerykańskie media, w Izbie Reprezentantów prawdopodobnie znajdzie się wystarczająca liczba głosów, by postawić Hegsetha w stan oskarżenia. Wymagana jest do tego zwykła większość głosów. Jednak szanse na usunięcie szefa Pentagonu ze stanowiska są niewielkie – w Senacie potrzebne byłoby poparcie dwóch trzecich senatorów, co oznacza konieczność zdobycia około 20 głosów republikanów.

Po przegranych wyborach do Kongresu prezydent USA Donald Trump przyznał, że pojawiły się naciski, by zdymisjonować szefa Pentagonu. Prezydent jednak zadeklarował, że jego intencją jest pozostawienie Hegsetha na stanowisku.

Konferencja prasowa szefa Pentagonu zbiegła się z wizytą w Stanach Zjednoczonych wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. O godzinie 10:30 czasu lokalnego (godz. 16:30 w Polsce) Pete Hegseth ma powitać polskiego ministra w siedzibie Departamentu Obrony.