Pete Hegseth i Marco Rubio odchodzą od Trumpa? Biały Dom rozwiewa wątpliwości

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Biały Dom zaprzeczył doniesieniom o możliwym odejściu sekretarza obrony Pete’a Hegsetha i sekretarza stanu Marco Rubio. Spekulacje na temat zmian w administracji Donalda Trumpa pojawiły się po wyborczych porażkach republikanów, za które część polityków obwinia m.in. sposób prowadzenia wojny z Iranem. Przyszłość Hegsetha budzi jednak więcej wątpliwości. Jeden z republikańskich kongresmenów zapowiedział, że będzie dążył do wszczęcia procedury impeachmentu wobec szefa Pentagonu.

Biały Dom o odejściu Rubio

Amerykańskie media informowały o możliwej powyborczej reorganizacji administracji Donalda Trumpa. Wśród polityków, którzy mieliby stracić stanowiska, wymieniano Marco Rubio i Pete’a Hegsetha.

Doniesienia dotyczące szefa amerykańskiej dyplomacji zostały jednak stanowczo zdementowane. Rubio zapewnił w rozmowie z „The New York Times”, że zamierza pracować dla Donalda Trumpa do końca jego kadencji.

Praca dla Trumpa do końca jego kadencji zawsze była w moich planach - powiedział sekretarz stanu. Dodał również, że lubi pełnioną funkcję i nie rozumie spekulacji na temat swojego odejścia.

Uwielbiam swoją pracę. Zawsze wtedy pytam: „Ale z której pracy miałbym odejść?” - stwierdził Rubio, nawiązując do liczby pełnionych przez siebie obowiązków. Biały Dom i Departament Stanu określiły informacje o możliwym odejściu sekretarza stanu jako „fake newsy”.

Hegseth pod presją po wyborczej porażce republikanów

Znacznie bardziej niepewna jest sytuacja Pete’a Hegsetha. Według doniesień amerykańskich mediów pojawiły się głosy wzywające do zastąpienia szefa Pentagonu. Krytycy zarzucają mu przede wszystkim sposób prowadzenia wojny z Iranem.

Konflikt, który trwa już dziewiąty miesiąc, stał się jednym z tematów obciążających administrację Trumpa. Wśród przyczyn wyborczych porażek republikanów wskazywane są właśnie konsekwencje amerykańskiego zaangażowania w wojnę.

W wywiadzie telefonicznym dla ABC News Donald Trump przyznał, że otrzymywał telefony dotyczące przyszłości Hegsetha. Jednocześnie zapewnił, że „jest zdecydowany” pozostawić go na stanowisku.

Prezydent bronił swojego współpracownika również podczas wieczornego spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.

Pete Hegseth wykonał fantastyczną pracę - powiedział Trump. Wśród osiągnięć sekretarza obrony wymienił m.in. działania związane z aresztowaniem wenezuelskiego przywódcy Nicolasa Maduro w styczniu oraz prowadzenie wojny z Iranem.

Republikański kongresmen grozi impeachmentem

Presja na Hegsetha nie ogranicza się do doniesień medialnych. Republikański kongresmen Thomas Massie, znany z krytycznego stosunku do Donalda Trumpa, zapowiedział, że będzie dążył do wszczęcia procedury impeachmentu wobec sekretarza obrony.

W rozmowie z serwisem Politico poinformował, że decyzję w tej sprawie zamierza podjąć na początku przyszłego tygodnia.

Massie ostrzegł również prezydenta w serwisie X, że powinien rozważyć zastąpienie Hegsetha, zanim w styczniu ukonstytuuje się nowy Kongres, w którym większość będą stanowić demokraci.

„Powinien to zrobić, póki jeszcze może doprowadzić do zatwierdzenia następców w Senacie” – napisał kongresmen.

Hegseth odpowiada na krytykę

Sekretarz obrony odniósł się do zapowiedzi Massiego w opublikowanym nagraniu wideo. Potępił inicjatywę wszczęcia procedury impeachmentu, określając ją jako próbę pozornego uruchomienia postępowania.

Oskarżył też krytyków o motywacje polityczne. Mówił o „niezadowolonym, pokonanym kongresmenie” oraz jego demokratycznych sojusznikach.

Hegseth przekonywał, że kierowany przez niego resort skutecznie realizuje program Donalda Trumpa pod hasłem „America First”. Wśród swoich osiągnięć wymienił poprawę wyników rekrutacji do amerykańskiej armii, wzmocnienie amerykańskiego przemysłu obronnego oraz likwidację inicjatyw na rzecz różnorodności.

Widzicie, atakują mnie. Atakują nas, bo jesteśmy skuteczni. To nie zadziała. Nie ustąpimy - powiedział szef Pentagonu.

Krytykując demokratów, stwierdził z kolei, że ich polityka nie przynosi rezultatów, a działania wymierzone w jego osobę określił jako próbę politycznego zniszczenia przeciwników.

Zmiany także w kierownictwie wojska?

Jak informował „The Washington Post”, Donald Trump może rozważać również zmiany w kierownictwie amerykańskich sił zbrojnych. Wśród potencjalnych kandydatów do odsunięcia od stanowisk mieli znaleźć się generał Dan Caine, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów, oraz admirał Brad Cooper, szef Dowództwa Centralnego USA (CENTCOM).

Obaj wojskowi odgrywali istotną rolę w doradzaniu administracji w sprawie wojny z Iranem. W amerykańskich mediach pojawiają się ponadto spekulacje, że sam Hegseth może być zainteresowany ubieganiem się o miejsce w Senacie USA ze stanu Tennessee.

Na razie Biały Dom zapewnia, że nie planuje zmian na najważniejszych stanowiskach w administracji. Choć Rubio zdecydowanie dementuje swoje odejście, przyszłość Hegsetha pozostaje przedmiotem spekulacji.