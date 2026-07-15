Pentagon stawia na testosteron. Badania żołnierzy powyżej 30. roku życia

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Departament Obrony Stanów Zjednoczonych ogłosił przełomowy program badań poziomu testosteronu wśród żołnierzy powyżej 30. roku życia. Jak informuje „The Guardian”, nowa inicjatywa ma na celu zapewnienie wojskowym optymalnej kondycji fizycznej i psychicznej, niezbędnej do sprostania wyzwaniom współczesnego pola walki.

W środę Pete Hegseth, sekretarz obrony USA, przedstawił szczegóły nowego programu, który zakłada coroczne badania poziomu testosteronu u żołnierzy, którzy ukończyli 30 lat. Jak podkreślił w oficjalnym komunikacie, celem jest zapewnienie wojskowym „odpowiedniego poziomu testosteronu”, co ma przełożyć się na ich maksymalną gotowość bojową oraz odporność psychiczną i fizyczną.

„Współczesne pole walki jest brutalne i nieprzewidywalne. Wymaga od żołnierzy pełnej sprawności psychicznej i fizycznej. Wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych, takich jak niedobór testosteronu, pozwoli utrzymać ich na najwyższym poziomie gotowości” – powiedział Hegseth w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Kogo obejmie nowy program?

Zgodnie z nowymi wytycznymi, każdy żołnierz powyżej 30. roku życia będzie musiał raz w roku przejść badania poziomu testosteronu w ramach rutynowych ocen zdrowotnych. Młodsi wojskowi, poniżej tej granicy wiekowej, będą mogli dobrowolnie przystąpić do programu.

W przypadku wykrycia niedoboru, żołnierze będą mieli możliwość skorzystania z terapii hormonalnej, jednak decyzja o podjęciu leczenia pozostanie dobrowolna.

Program ma na celu nie tylko poprawę bieżącej sprawności żołnierzy, ale również zadbanie o ich długoterminowe zdrowie i kondycję. Pentagon podkreśla, że inicjatywa wpisuje się w szerszą strategię zapewnienia wojskowym „elitarnej opieki medycznej” oraz utrzymania najwyższych standardów gotowości bojowej.

Nowy priorytet w amerykańskiej armii

Wprowadzenie badań poziomu testosteronu to odpowiedź na rosnące obawy dotyczące tzw. kryzysu testosteronu wśród mężczyzn. Temat ten od lat budzi emocje w Stanach Zjednoczonych, a niektórzy politycy i urzędnicy publicznie dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z terapią hormonalną. Przykładem jest Robert F. Kennedy Jr., który otwarcie mówi o stosowaniu testosteronu jako elementu swojej „anty-agingowej” kuracji.

Jednak eksperci medyczni zwracają uwagę, że masowe badania i leczenie niedoboru testosteronu mogą być kontrowersyjne. Według badań opublikowanych w czasopiśmie „Social Science and Medicine”, młodzi mężczyźni są coraz częściej celem agresywnych kampanii reklamowych promujących testy i terapie hormonalne, mimo że w większości przypadków nie są one medycznie uzasadnione.