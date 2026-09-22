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Pentagon potwierdza ws. spotkania Kosiniaka-Kamysza. „Konflikt terminów”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 22 września (05:07)

Pentagon potwierdził, że zaplanowane na środę spotkanie wicepremiera i ministra obrony RP Władysława Kosiniaka-Kamysza w tym amerykańskim resorcie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i będzie przełożone. „Spotkanie zostało odwołane z powodu konfliktu terminów i wkrótce zostanie przełożone (na inny termin)” - przekazało biuro prasowe Pentagonu, pytane o przełożoną wizytę polskiego wicepremiera. Nie podano więcej szczegółów.

Pentagon potwierdza ws. spotkania Kosiniaka-Kamysza. „Konflikt terminów”
Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. Anita Walczewska /East News

Informację w poniedziałek wieczorem podał dziennikarz RMF FM Paweł Żuchowski. Później do sprawy odniosło się Ministerstwo Obrony Narodowej, informując, że na „pilną prośbę” strony amerykańskiej planowana na środę wizyta wicepremiera i szefa MON Pentagonie odbędzie się w innym terminie.

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W komunikacie dodano, że do Waszyngtonu udają się wiceszefowie MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski. „Będą prowadzić rozmowy z amerykańskimi partnerami i przygotowywać kolejne umowy dotyczące naszej współpracy” - wskazano.

O swoim planowanym spotkaniu z ministrem obrony USA Petem Hegsethem szef MON informował w ubiegły wtorek. Wskazywał wówczas, że rozmowy z jego amerykańskim odpowiednikiem mają dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz
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