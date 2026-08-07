Pentagon opublikował partię akt o UFO. Wielki trójkąt i relacja pilota

Nowe materiały opublikowano na stronie Pentagonu poświęconej UAP. Jak podaje CBS News, dokumenty pochodzą m.in. z resortu obrony, FBI, CIA, Departamentu Stanu i biura prezydenta USA. Najstarsze datowane są na 1950 rok, a najnowsze – na 2026 rok.
To piąta publikacja akt w ramach rozporządzenia wykonawczego, które nakazuje amerykańskim instytucjom ujawnianie większej liczby materiałów związanych z UFO.
Obiekty nad Zatoką Omańską
Wśród opublikowanych nagrań jest sześć filmów przedstawiających to samo zdarzenie z września 2021 roku. Materiały zarejestrowano podczas lotu samolotu AC-130J amerykańskich sił specjalnych nad Zatoką Omańską.
Z raportu wywiadowczego wynika, że załoga podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji odnotowała około 25 przypadków UAP. Obiekty, określone jako „kule”, miały poruszać się na małych wysokościach z prędkością od około 400 do ponad 2 tys. km/h, w różnych formacjach i wykonywać gwałtowne manewry.
Według raportu obiekty miały również reagować na strzały z głównego działa samolotu. Należące do Pentagonu Biuro ds. Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach (AARO) nie zdołało wyjaśnić tego incydentu.
Relacja o wielkim trójkącie nad Afganistanem
Jednym z najbardziej zwracających uwagę dokumentów jest zapis przesłuchania byłego pilota wojskowego przez FBI w 2024 roku.
Mężczyzna opowiedział o zdarzeniu z 2002 roku, gdy służył w Afganistanie. Nad bazą Bagram, około godziny 4:30 nad ranem czasu lokalnego, miał zauważyć, że gwiazdy stopniowo znikają za ogromnym obiektem.
Według jego relacji obiekt przypominał trójkąt równoboczny, poruszał się bezgłośnie z zachodu na wschód i nie miał widocznych świateł. Pilot oszacował jego wielkość na około 150 metrów, jednak zaznaczył, że nie był w stanie dokładnie dostrzec jego kształtu. Zjawisko miał widzieć także drugi pilot.
FBI opublikowało rysunek wykonany na podstawie opisu świadka.
Kolejne materiały mają być ujawniane
W nowym pakiecie znalazły się też formularze FBI opisujące relacje świadków oraz nagrania wykonane w 2025 i 2026 roku. Dotyczą one m.in. obiektów zarejestrowanych przez wojskowy samolot nad zaludnionym obszarem Bliskiego Wschodu oraz dwóch ciemnych obiektów obserwowanych w zachodniej części USA za pomocą kamery termowizyjnej.
Pentagon podkreślił, że publikacja nie kończy procesu odtajniania. Kolejne akta dotyczące UAP mają być udostępniane sukcesywnie.