Pentagon opublikował partię akt o UFO. Wielki trójkąt i relacja pilota

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Pentagon udostępnił 41 nowych dokumentów, zdjęć i nagrań dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych, określanych jako UAP lub UFO. Wśród materiałów znalazła się relacja byłego pilota wojskowego, który miał zobaczyć nad Afganistanem ogromny, trójkątny obiekt przesłaniający gwiazdy.

Nowe materiały opublikowano na stronie Pentagonu poświęconej UAP. Jak podaje CBS News, dokumenty pochodzą m.in. z resortu obrony, FBI, CIA, Departamentu Stanu i biura prezydenta USA. Najstarsze datowane są na 1950 rok, a najnowsze – na 2026 rok.

To piąta publikacja akt w ramach rozporządzenia wykonawczego, które nakazuje amerykańskim instytucjom ujawnianie większej liczby materiałów związanych z UFO.

Obiekty nad Zatoką Omańską

Wśród opublikowanych nagrań jest sześć filmów przedstawiających to samo zdarzenie z września 2021 roku. Materiały zarejestrowano podczas lotu samolotu AC-130J amerykańskich sił specjalnych nad Zatoką Omańską.

Z raportu wywiadowczego wynika, że załoga podczas ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji odnotowała około 25 przypadków UAP. Obiekty, określone jako „kule”, miały poruszać się na małych wysokościach z prędkością od około 400 do ponad 2 tys. km/h, w różnych formacjach i wykonywać gwałtowne manewry.

Według raportu obiekty miały również reagować na strzały z głównego działa samolotu. Należące do Pentagonu Biuro ds. Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach (AARO) nie zdołało wyjaśnić tego incydentu.

Relacja o wielkim trójkącie nad Afganistanem

Jednym z najbardziej zwracających uwagę dokumentów jest zapis przesłuchania byłego pilota wojskowego przez FBI w 2024 roku.

Mężczyzna opowiedział o zdarzeniu z 2002 roku, gdy służył w Afganistanie. Nad bazą Bagram, około godziny 4:30 nad ranem czasu lokalnego, miał zauważyć, że gwiazdy stopniowo znikają za ogromnym obiektem.

Według jego relacji obiekt przypominał trójkąt równoboczny, poruszał się bezgłośnie z zachodu na wschód i nie miał widocznych świateł. Pilot oszacował jego wielkość na około 150 metrów, jednak zaznaczył, że nie był w stanie dokładnie dostrzec jego kształtu. Zjawisko miał widzieć także drugi pilot.

FBI opublikowało rysunek wykonany na podstawie opisu świadka.

Artystyczna interpretacja zgłoszonego incydentu nad bazą lotniczą Bagram w Afganistanie (fot. Departament Wojny USA)

Kolejne materiały mają być ujawniane

W nowym pakiecie znalazły się też formularze FBI opisujące relacje świadków oraz nagrania wykonane w 2025 i 2026 roku. Dotyczą one m.in. obiektów zarejestrowanych przez wojskowy samolot nad zaludnionym obszarem Bliskiego Wschodu oraz dwóch ciemnych obiektów obserwowanych w zachodniej części USA za pomocą kamery termowizyjnej.

Pentagon podkreślił, że publikacja nie kończy procesu odtajniania. Kolejne akta dotyczące UAP mają być udostępniane sukcesywnie.