Pentagon odsuwa ważnego generała. Dowodził operacjami w Europie

Pentagon prowadzi od końca lipca reorganizację kadry dowódczej, w ramach której szef departamentu wojny - formalnie Departamentu Obrony USA - Pete Hegseth usunął lub odsunął od pełnienia funkcji ponad dwudziestu wysokich rangą oficerów. Wśród nich jest gen. Charles Costanza odsunięty od dowodzenia operacjami w Europie.
Portal telewizji ABC News cytuje anonimowe źródło w Pentagonie, według którego odwołanie Costanzy nie miało związku z aktualnymi działaniami Hegsetha i nie było też motywowane względami politycznymi.
V Korpus armii USA, który częściowo stacjonuje w Polsce, odpowiada za nadzór nad siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i koordynację operacji w całej Europie. Pomaga m.in. w koordynacji wsparcia USA dla Ukrainy atakowanej przez Rosję oraz zarządza amerykańską obecnością na frontach NATO.
Kto za Costanzę?
Generała Costanzę zastąpił generał dywizji Thomas Feltey, który w październiku ma oficjalnie objąć dowództwo V Korpusu. Do tego czasu na czele formacji ma stać gen. bryg. John B. Mountford.