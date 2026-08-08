Pentagon odsuwa ważnego generała. Dowodził operacjami w Europie

RMF24

Charles Costanza, generał dowodzący od kwietnia 2024 roku V Korpusem sił lądowych USA, który nadzorował operacje amerykańsiej armii w Europie - w tym w Polsce - został odsunięty. Poinformował o tym amerykański departament wojny. Nie podano przyczyn decyzji, która zapadła na niespełna dwa miesiące przed upływem kontraktu.

Pentagon prowadzi od końca lipca reorganizację kadry dowódczej, w ramach której szef departamentu wojny - formalnie Departamentu Obrony USA - Pete Hegseth usunął lub odsunął od pełnienia funkcji ponad dwudziestu wysokich rangą oficerów. Wśród nich jest gen. Charles Costanza odsunięty od dowodzenia operacjami w Europie.

Portal telewizji ABC News cytuje anonimowe źródło w Pentagonie, według którego odwołanie Costanzy nie miało związku z aktualnymi działaniami Hegsetha i nie było też motywowane względami politycznymi.

V Korpus armii USA, który częściowo stacjonuje w Polsce, odpowiada za nadzór nad siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i koordynację operacji w całej Europie. Pomaga m.in. w koordynacji wsparcia USA dla Ukrainy atakowanej przez Rosję oraz zarządza amerykańską obecnością na frontach NATO.

Kto za Costanzę?

Generała Costanzę zastąpił generał dywizji Thomas Feltey, który w październiku ma oficjalnie objąć dowództwo V Korpusu. Do tego czasu na czele formacji ma stać gen. bryg. John B. Mountford.