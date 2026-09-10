„Pelicot 2.0” w Austrii? 40-latka zmarła w wyniku ciężkich obrażeń

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40-latka z Austrii zmarła w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych na skutek wykorzystania seksualnego. W związku ze sprawą aresztowano jej 51-letniego męża oraz drugiego mężczyznę w tym samym wieku. Austriackie media określają historię mianem „Pelicot 2.0”.

40-latka z Austrii zmarła w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych na skutek wykorzystania seksualnego

40-latka z Austrii zmarła w wyniku ciężkich obrażeń odniesionych na skutek wykorzystania seksualnego / Shutterstock

Kobieta została znaleziona 26 czerwca w swoim domu w Marchtrenk - miejscowości położonej w powiecie Wels-Land w Górnej Austrii - z ciężkimi krwawiącymi obrażeniami jamy brzusznej. Jak podają prokuratorzy, zmarła w wyniku obrażeń odniesionych podczas molestowania seksualnego, którego miał dopuścić się jej mąż. Miała być wówczas „skrajnie pijana i przez to bezbronna”.

Śledczy badają obecnie, czy również inni mężczyźni mogli brać udział w precederze w zamian za wynagrodzenie.

Śmierć 40-latki w Austrii. Media piszą o „Pelicot 2.0”

Austriackie media określiły sprawę mianem „Pelicot 2.0”, nawiązując do historii Francuzki Gisele Pelicot, której były mąż Dominique Pelicot przez lata podawał środki odurzające i nieprzytomną wraz z innymi mężczyznami gwałcił.

Prokuratorzy z Wels podkreślają, że doniesienia lokalnych mediów o powiązaniu innych mężczyzn z gwałtami nie zostały dotąd potwierdzone.

Obaj mężczyźni przebywają w areszcie i są podejrzani o wykorzystanie seksualne osoby bezbronnej lub upośledzonej ze skutkiem śmiertelnym. Za takie przestępstwo grozi kara od 10 do 20 lat pozbawienia wolności lub dożywocie. Mąż kobiety może zostać oskarżony także o zabójstwo.