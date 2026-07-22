Pęknięte okno w samolocie. NTSB podważa wersję Ryanaira

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Amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB) poinformowała w środę, że nie wyklucza, iż wiek lub stan techniczny samolotu był przyczyną niedawnego incydentu, w którym pasażer został częściowo wyssany przez pęknięte okno Boeinga 737 należącego do linii Ryanair. Tym samym NTSB zakwestionowała stanowisko prezesa linii lotniczych.

Do głośnego incydentu doszło 10 lipca podczas lotu z Salonik do Memmingen koło Monachium. Zgodnie z relacjami pasażerów po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący obok 61-letni mężczyzna został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu: jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno. Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go z powrotem do kabiny. Samolot zawrócił na lotnisko w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.

Prezesa Ryanaira Michael O'Leary w poniedziałek powiedział, że wstępne ustalenia śledztwa wskazują na „uszkodzenie spowodowane przez ciało obce”, a zdarzenie nie wynikało z wieku samolotu ani stanu technicznego.

O’Leary zastrzegł, że wstępny raport dotyczący incydentu zostanie opublikowany za około cztery tygodnie, a następnie pojawi się bardziej szczegółowa analiza.

NTSB zakwestionowała słowa prezesa Ryanaira.

„NTSB nie wydała żadnego takiego orzeczenia” – napisała szefowa NTSB Jennifer Homendy w liście do O'Leary'ego, dodając, że komentarze prezesa naruszyły przepisy rady dotyczące ujawniania informacji przez strony uczestniczące w dochodzeniu.

NTSB poinformowała, że nie wyklucza tego, iż wiek lub stan techniczny samolotu był przyczyną incydentu.