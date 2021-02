Od 100 do 150 osób mogło zginąć w północnych Indiach wskutek pęknięcia części himalajskiego lodowca i uszkodzenia tamy na rzece Alaknanda, co spowodowało nagłą powódź - podały w niedzielę lokalne władze. Powódź zmusiła do ewakuacji wioski położone w dole rzeki zasilanej przez lodowiec.

REKLAMA