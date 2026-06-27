RMF24

W piątkowy wieczór w Pekinie doszło do katastrofy lotniczej – mały, sportowy samolot uderzył w najwyższy wieżowiec miasta, Citic Tower, znany również jako China Zun. W wyniku katastrofy zginął pilot, a 13 osób zostało rannych. Władze dzielnicy Chaoyang potwierdziły te informacje dopiero w sobotę, publikując pierwszy oficjalny komunikat w tej sprawie.

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 18 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce) w okolicy wschodniej trzeciej obwodnicy Pekinu.

Jak wynika z komunikatu, „jednosilnikowy, dwumiejscowy lekki samolot sportowy uderzył podczas lotu w wysoki budynek”.

Ofiarą śmiertelną jest pilot, który był jedyną osobą na pokładzie maszyny typu Sunward Aurora SA60L. 13 osób przebywających w wieżowcu odniosło obrażenia.

Dramatyczne sceny i reakcja służb

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że po uderzeniu doszło do potężnej eksplozji.

„Huk był głośniejszy niż wybuchy fajerwerków” – opisywali obecni na miejscu mieszkańcy. Płonące szczątki samolotu spadły na wiatę nad wschodnim wejściem do budynku. Policja natychmiast odgrodziła teren i nakazała świadkom usunięcie nagrań dokumentujących katastrofę.

W sobotni poranek ulice wokół Citic Tower w biznesowej dzielnicy Pekinu wciąż były zablokowane przez służby, a w fasadzie drapacza chmur widoczna była wyrwa.

Tajemnicze okoliczności i ścisła kontrola informacji

Incydent ten jest szczególnie niepokojący ze względu na lokalizację wieżowca – zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się pilnie strzeżony kompleks Zhongnanhai, rezydencja przywódcy Chin Xi Jinpinga oraz najwyższych władz partii.

Władze zrobiły wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się informacji o wypadku. Przez całą dobę od zdarzenia chińskie media milczały na ten temat.

Według ustaleń brytyjskiego dziennika „Financial Times”, policja przeszukała jeden z samochodów na lotnisku szkoły lotniczej Eastern Pioneer, skąd prawdopodobnie wystartowała maszyna. Pojazd był zarejestrowany na osobę powiązaną z menedżerem spółki podległej grupie finansowej Citic, której siedziba mieści się właśnie w uszkodzonym wieżowcu.

Surowe przepisy i rzadkie incydenty

W Chinach incydenty z udziałem prywatnych samolotów należą do rzadkości. Państwo utrzymuje jedne z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących kontroli przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w stolicy.

W maju władze dodatkowo zaostrzyły regulacje, wprowadzając m.in. zakaz używania dronów na niskich wysokościach.

Przyczyny katastrofy są obecnie wyjaśniane przez służby.