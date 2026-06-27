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Samolot uderzył w najwyższy wieżowiec Pekinu. Tajemnicze okoliczności

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 czerwca (12:35) Aktualizacja: Dzisiaj, 27 czerwca (13:09)

W piątkowy wieczór w Pekinie doszło do katastrofy lotniczej – mały, sportowy samolot uderzył w najwyższy wieżowiec miasta, Citic Tower, znany również jako China Zun. W wyniku katastrofy zginął pilot, a 13 osób zostało rannych. Władze dzielnicy Chaoyang potwierdziły te informacje dopiero w sobotę, publikując pierwszy oficjalny komunikat w tej sprawie.

Samolot uderzył w najwyższy wieżowiec Pekinu. Tajemnicze okoliczności
X/Zrzut ekranu /Shutterstock
  • W piątek wieczorem w Pekinie mały, sportowy samolot uderzył w najwyższy wieżowiec miasta, Citic Tower (China Zun), w wyniku czego pilot zginął, a 13 osób zostało rannych.
  • Po katastrofie doszło do potężnej eksplozji, a służby szybko zabezpieczyły teren i ograniczyły rozpowszechnianie informacji.
  • W Chinach incydenty z prywatnymi samolotami są rzadkie ze względu na surowe przepisy dotyczące przestrzeni powietrznej.

Do zdarzenia doszło w piątek tuż przed godziną 18 czasu lokalnego (godz. 12 w Polsce) w okolicy wschodniej trzeciej obwodnicy Pekinu

Jak wynika z komunikatu, „jednosilnikowy, dwumiejscowy lekki samolot sportowy uderzył podczas lotu w wysoki budynek”. 

Ofiarą śmiertelną jest pilot, który był jedyną osobą na pokładzie maszyny typu Sunward Aurora SA60L. 13 osób przebywających w wieżowcu odniosło obrażenia.

Dramatyczne sceny i reakcja służb

Świadkowie zdarzenia relacjonowali, że po uderzeniu doszło do potężnej eksplozji. 

„Huk był głośniejszy niż wybuchy fajerwerków” – opisywali obecni na miejscu mieszkańcy. Płonące szczątki samolotu spadły na wiatę nad wschodnim wejściem do budynku. Policja natychmiast odgrodziła teren i nakazała świadkom usunięcie nagrań dokumentujących katastrofę.

W sobotni poranek ulice wokół Citic Tower w biznesowej dzielnicy Pekinu wciąż były zablokowane przez służby, a w fasadzie drapacza chmur widoczna była wyrwa.

 

 

 

 

Tajemnicze okoliczności i ścisła kontrola informacji

Incydent ten jest szczególnie niepokojący ze względu na lokalizację wieżowca – zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się pilnie strzeżony kompleks Zhongnanhai, rezydencja przywódcy Chin Xi Jinpinga oraz najwyższych władz partii. 

Władze zrobiły wszystko, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się informacji o wypadku. Przez całą dobę od zdarzenia chińskie media milczały na ten temat.

Według ustaleń brytyjskiego dziennika „Financial Times”, policja przeszukała jeden z samochodów na lotnisku szkoły lotniczej Eastern Pioneer, skąd prawdopodobnie wystartowała maszyna. Pojazd był zarejestrowany na osobę powiązaną z menedżerem spółki podległej grupie finansowej Citic, której siedziba mieści się właśnie w uszkodzonym wieżowcu.

Surowe przepisy i rzadkie incydenty

W Chinach incydenty z udziałem prywatnych samolotów należą do rzadkości. Państwo utrzymuje jedne z najsurowszych na świecie przepisów dotyczących kontroli przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w stolicy. 

W maju władze dodatkowo zaostrzyły regulacje, wprowadzając m.in. zakaz używania dronów na niskich wysokościach.

Przyczyny katastrofy są obecnie wyjaśniane przez  służby.

 

 

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: katatsrofa lotnicza

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