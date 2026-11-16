Pekin potwierdza. W czwartek dojdzie do historycznych rozmów

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Trzej przywódcy najważniejszych światowych mocarstw nuklearnych po raz pierwszy zasiądą przy jednym stole. Pekin potwierdził, że w czwartek, podczas szczytu APEC w Shenzhen, Xi Jinping spotka się z Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem. O czym będą rozmawiać?

„19 listopada przywódca Chin Xi Jinping spotka się w Shenzhen z prezydentem Rosji Władimirem Putinem i prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem w ramach trójstronnego szczytu przywódców” - przekazało w lakonicznym komunikacie chińskie ministerstwo spraw zagranicznych, nie podając dodatkowych szczegółów.

W ubiegłym tygodniu o planowanym spotkaniu liderów Chin, Rosji i USA podczas dwudniowego szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) informował zarówno Biały Dom, jak i Kreml.

Będzie to pierwsze trójstronne spotkanie przywódców trzech czołowych światowych mocarstw nuklearnych.

Trump, Putin i Xi razem przy jednym stole. Kreml potwierdza 19 listopada w chińskim Shenzhen dojdzie do trójstronnego spotkania przywódców USA, Rosji i Chin. Informację tę potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Wcześniej informował o tym Biały Dom.

O czym będą rozmawiać?

Olivia Wales z zespołu prasowego Białego Domu przekazała, że wśród tematów rozmowy przywódców ma być „redukcja broni jądrowej na świecie, której rozprzestrzenianie prezydent USA uważa za bardzo niebezpieczne”.

Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa określili z kolei to wydarzenie jako „punkt wyjścia”. Zwracając uwagę, że chiński arsenał rośnie najszybciej na świecie, ocenili, że Pekin powinien podjąć taką rozmowę. Chiny od dawna nalegają, aby Stany Zjednoczone i Rosja zredukowały swoje arsenały jądrowe, zanim zgodzą się zrobić to samo.

Jak mówili wysokiej rangi przedstawiciele Białego Domu, amerykański prezydent podczas spotkania zamierza poruszyć temat wojny w Iranie, lecz nie ma w planach omawiać wojny w Ukrainie. Uważa to za „niestosowne” w obliczu tego, że Chiny nie biorą udziału w rozmowach pokojowych.

Nie spodziewajmy się przełomu

Komentatorzy zwracają uwagę, że nie oczekuje się po tym spotkaniu przełomu ani podpisania żadnych porozumień.

Japoński portal Nikkei Asia uważa, że Xi Jinping może być największym beneficjentem tego wydarzenia. Zdaniem portalu chiński przywódca chce utrzymać dobre i stabilne relacje z Donaldem Trumpem przed przyszłorocznym zjazdem partii komunistycznej, na którym będzie ubiegał się o kolejną kadencję.

Samo wspólne zdjęcie, na którym Xi jako gospodarz stoi między Trumpem i Putinem, mogłoby stworzyć wrażenie, że świat obraca się wokół chińskiego przywódcy.