Pasażerowie odczuli wstrząsy, szyby wypadły z okien. Ponad 40 rannych po wykolejeniu pociągu

RMF24

Ponad 40 osób zostało rannych w wyniku wykolejenia się w piątek wieczorem pociągu pasażerskiego na północy Francji – poinformowała prefektura departamentu Sekwana Nadmorska. Pociąg przewoził 180 pasażerów i obsługiwał trasę Rouen–Caen. Wcześniej minister transportu Phillipe Tabarot informował o 20 poszkodowanych.

Cytowany przez agencje Reutera minister doprecyzował, że do wypadku doszło w piątek wieczorem w regionie Normandii na północy kraju. Pociąg jadący na trasie Rouen-Caen wykoleił się między Tourville a Elbeuf-Saint-Aubin.

Prefektura i minister transportu Philippe Tabarot początkowo informowali, że wstępny bilans wypadku to około 20 rannych. Następnie przedstawiciele prefektury wypowiadając się dla mediów na miejscu zdarzenia przekazali, że ranne zostały 44 osoby.

Tabarot przekazał także, że na miejscu zdarzenia pracuje 140 strażaków. Udzielają oni pomocy osobom, które podróżowały tym pociągiem. Ustalono, że pociąg regionalny (TER) wykoleił się około godziny 19.45. Pasażerowie cytowani przez portal Franceinfo relacjonowali, że odczuli kilka wstrząsów, które po kilku sekundach stały się coraz silniejsze. Z okien wypadły szyby, a do środka wpadały kamienie z nasypu.

Telewizja BFMTV podała, powołując się na źródło policyjne, że pociąg zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Jeden z wagonów upadł, a cztery wypadły z szyn. Ruch na tej trasie został wstrzymany, a zasilanie elektryczne zostało odcięte, aby umożliwić interwencję służb ratunkowych.