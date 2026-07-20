RMF24 RMF FM RMF MAXX RMF CLASSIC RMF ON
RMF24

Pasażera Ryanaira częściowo wyssało przez okno. Wstępne ustalenia mówią o „ciele obcym”

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 20 lipca (13:43)

Pojawiły się pierwsze ustalenia w sprawie incydentu, w którym pasażer został częściowo wyssany przez pęknięte okno samolotu Boeing 737 irlandzkich linii lotniczych Ryanair. Jak wskazał w poniedziałek prezes firmy Michael O’Leary, na tym etapie mowa o „uszkodzeniu spowodowanym przez ciało obce”.

Pasażera Ryanaira częściowo wyssało przez okno. Wstępne ustalenia mówią o „ciele obcym”
Zdjęcie ilustracyjne /Shutterstock
  • W samolocie Ryanair pasażer został częściowo wyssany przez pęknięte okno po głośnym huku i rozbiciu szyby podczas startu.
  • Poszkodowany 61-latek został uratowany przez innych pasażerów i przewieziony do szpitala w Salonikach.
  • Kiedy poznamy szczegółowy raport z incydentu?
  • Najważniejsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24

Horror podczas lotu Ryanaira

Do zdarzenia doszło 10 lipca. Zgodnie z relacjami pasażerów samolotu, który miał lecieć z grenckich Salonik do Memmingen koło Monachium, po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący obok 61-latek został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno.

Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć mężczyznę z powrotem do kabiny. Maszyna awaryjnie lądowała w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.

Pojawiły się wstępne ustalenia

Według wstępnych ustaleń wygląda na to, że ciało obce uszkodziło silnik podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością – powiedział w poniedziałek prezes Ryanaira Michael O’Leary podczas prezentacji wyników finansowych firmy za drugi kwartał roku.

Jak dodał szef linii, wstępny raport dotyczący incydentu zostanie opublikowany za około cztery tygodnie, a następnie pojawi się bardziej szczegółowy raport.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ryanair

Nie przegap

Najważniejsze Fakty

Dalsza część artykułu pod materiałem video: