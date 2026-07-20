Pasażera Ryanaira częściowo wyssało przez okno. Wstępne ustalenia mówią o „ciele obcym”

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Pojawiły się pierwsze ustalenia w sprawie incydentu, w którym pasażer został częściowo wyssany przez pęknięte okno samolotu Boeing 737 irlandzkich linii lotniczych Ryanair. Jak wskazał w poniedziałek prezes firmy Michael O’Leary, na tym etapie mowa o „uszkodzeniu spowodowanym przez ciało obce”.

Horror podczas lotu Ryanaira

Do zdarzenia doszło 10 lipca. Zgodnie z relacjami pasażerów samolotu, który miał lecieć z grenckich Salonik do Memmingen koło Monachium, po starcie rozległ się głośny huk, a jedna z szyb się roztrzaskała. Siedzący obok 61-latek został ranny, a następnie został częściowo wyssany z samolotu, w ten sposób, że jego głowa i ramiona wystawały przez rozbite okno.

Pozostałym pasażerom udało się wciągnąć mężczyznę z powrotem do kabiny. Maszyna awaryjnie lądowała w Salonikach, a poszkodowany pasażer został przewieziony do szpitala w tym mieście.

Pojawiły się wstępne ustalenia

Według wstępnych ustaleń wygląda na to, że ciało obce uszkodziło silnik podczas startu z Salonik, ale nie mamy jeszcze wystarczających danych, aby stwierdzić to z całą pewnością – powiedział w poniedziałek prezes Ryanaira Michael O’Leary podczas prezentacji wyników finansowych firmy za drugi kwartał roku.

Jak dodał szef linii, wstępny raport dotyczący incydentu zostanie opublikowany za około cztery tygodnie, a następnie pojawi się bardziej szczegółowy raport.