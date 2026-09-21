Partia Putina wygrywa w Rosji. „Wszelkie narzędzia związane z wyborami zostały zgwałcone”

Kolejna wygrana Putina
Według dotychczasowych wyników wyborów partia Jedna Rosja zachowała konstytucyjną większość w Dumie Państwowej.
Mamy do czynienia z sytuacją, jak dziecko, które popsuło termometr. Nabiło sobie wysoką temperaturę, a potem idzie i się chwali jak wysoką temperaturę osiągnęło. Najpierw było popsucie tego narzędzia, które miało dać obraz rzeczywistości. Putin zyskał w tej chwili obrazek niesamowitego poparcia społecznego, ale jeżeli się przyjrzymy, to ten obrazek jest sfałszowany od początku do końca. Wszelkie narzędzia, które są związane z wyborami, sposoby ich przeprowadzania zostały totalnie zgwałcone – komentuje Wacław Radziwinowicz.
Co z rozejmem z Ukrainą?
Korespondent podkreśla, że mobilizacje wojskowe ciągle trwają.
Nie będzie ogłoszenia, ale będą brać ludzi. Z całą pewnością z biednych, dalekich regionów, tak żeby nie było zbyt wiele krzyku. To może być niebezpieczne w Moskwie, Petersburgu. Putin, nie ogłaszając mobilizacji, przeprowadzi ją argumentując tym, że skoro ludzie są za wojną, to powinni rozumieć, jakie są jej koszty – twierdzi gość Radia RMF24.
Dodaje, że od 5 lat nic nie wskazuje na zawarcie rozejmu między Rosją a Ukrainą.
Rosja będzie udawać przede wszystkim przed Amerykanami, że czegoś chce, a tak naprawdę do niczego takiego nie dąży. Jedyne wyjście z sytuacji widzi w swojej przewadze militarnej, a później w negocjacjach z pozycji zwycięzcy. Te negocjacje, opierając się na dokumentach i wypowiedziach Rosjan, dotyczą również naszego kawałka świata – zauważa korespondent Gazety Wyborczej w Rosji.
„Putin ma jeszcze czas”
Prowadzący Krzysztof Urbaniak zwraca uwagę, że europejscy przywódcy alarmują o zagrożeniu ze strony Rosji. Czy Putin odważy się zaatakować któreś z państw NATO?
Na razie niech on zdobędzie Małą Tokmaczkę i przyzna się przed swoimi wyborcami, że jego armia kiepsko sobie radzi. Ja nie widzę tego, żeby miał siłę do kolejnej operacji wojskowej. Nie jest mu to potrzebne – odpowiada Wacław Radziwinowicz.
Jego kadencja się skończy 2030 roku, a potem jeszcze następna na 6 lat. On ma perspektywę czasu, może czekać – dodaje gość Radia RMF24.
Opracowanie: Magdalena Pabisek