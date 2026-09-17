Parlament Słowacji zgodził się na udział w operacji NATO „Eastern Sentry”

RMF24

Słowacki parlament zgodził się w czwartek na wysłanie około stu żołnierzy wraz ze sprzętem do misji NATO „Eastern Sentry” (Wschodnia Straż). Kontyngent ma wesprzeć obronę przeciwlotniczą oraz rozpoznanie na wschodniej flance Sojuszu, przede wszystkim w Polsce i Rumunii.

Operacja rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku. Minister obrony Robert Kaliniak zapowiedział, że słowaccy wojskowi będą wyposażeni w nowoczesne radary 3D. Ich udział w misji nie został ograniczony konkretnym terminem.

W ostatnim czasie sąsiednie kraje miały do czynienia z wieloma incydentami spowodowanymi przez zbłąkane drony obu walczących stron, na wschód od naszej granicy – powiedział w parlamencie Kaliniak.

Podczas debaty opozycja zarzucała rządowi, że we wniosku dotyczącym misji nie wskazano wprost Rosji jako źródła zagrożenia dla Słowacji.

My, na Słowacji nie jesteśmy w stanie wskazać agresora. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to Rosjanie wywołali wojnę, której nie chcą zakończyć. Gdyby nie rosyjska agresja wobec Ukrainy, nie wysyłalibyśmy żołnierzy do Polski i Rumunii, głównie w celu przeciwdziałania zagrożeniom ze strony dronów - mówił podczas debaty poseł opozycyjnego ugrupowania Wolność i Solidarność SaS, Juraj Krupa.

Za udziałem w misji opowiedziała się większość posłów obecnych na posiedzeniu, w tym opozycja. Przeciw zagłosowała Słowacka Partia Narodowa SNS – najmniejsze ugrupowanie w koalicji rządzącej.