Paramount przejmuje Warner Bros. Bruksela mówi „tak”

RMF24

Komisja Europejska zgodziła się warunkowo na przejęcie amerykańskiego przedsiębiorstwa mediowego Warner Bros. Discovery przez koncern Paramount Skydance. Zatwierdzenie jest uzależnione od wywiązania się z zobowiązań złożonych przez Paramount, a które dotyczą dystrybucji filmów - zaznaczyła KE.

Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę antymonopolową, w ramach której badała, czy transakcja o wartości 110 mld dolarów nie doprowadzi do zaburzenia konkurencyjności na unijnym rynku.

Lista ustępstw Paramountu

W ramach zaproponowanych przez Paramount ustępstw koncern ma m.in. w ciągu 13 miesięcy sprzedać udziały w United International Pictures, poprzez który koncerny Paramount i Universal dystrybuują filmy do kin. KE doszła do wniosku, że gdyby filmy Warner Bros. również były dystrybuowane za pośrednictwem United International Pictures, rodziłoby to ryzyko monopolu na unijnym rynku.

Obecnie w portfolio Paramount znajdują się m.in. Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon, MTV i platforma Paramount+. Z kolei Warner Bros. Discovery kontroluje m.in. HBO, platformę Max, CNN, Warner Bros. Studios, Discovery Channel oraz Cartoon Network, a w Polsce — Grupę TVN.

Jak zadecyduje sąd w USA?

Zielone światło na przejęcie Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance wydał już Departament Sprawiedliwości USA.

W poniedziałek sąd federalny w Oakland zawiesił tę transakcję do 3 sierpnia. Tego dnia odbędzie się rozprawa, podczas której sędzia rozstrzygnie, czy finalizacja transakcji powinna zostać opóźniona na czas trwania postępowania sądowego. Takie postępowanie może zająć wiele miesięcy.

Pozew amerykańskich stanów

Przypomnijmy, że Kalifornia wraz z 11 innymi stanami USA złożyła pozew mający zablokować wartą 110 miliardów dolarów fuzję Paramount i Warner Bros. Discovery. Wśród inicjatorów pozwu znajduje się m.in. prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta, który już wcześniej informował o prowadzeniu postępowania w tej sprawie.

Prokuratorzy powołują się na przepisy antymonopolowe, argumentując, że połączenie Warner Bros. Discovery i Paramount Skydance może doprowadzić do nadmiernej koncentracji na rynku mediów i rozrywki.

Umowa transkacji jest tak skonstruowana, że gdyby do fuzji nie doszło przed październikiem, Paramount zobowiązał się wypłacać akcjonariuszom Warner Bros. Discovery około 650 milionów dolarów kwartalnie. Przedłużające się postępowanie może wymusić renegocjację finansowania, wpłynąć na kurs akcji, a nawet doprowadzić do zerwania umowy.