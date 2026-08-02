Papież zabrał głos ws. sytuacji w Ceucie. „Śledzę z niepokojem”

RMF24

Papież Leon XIV przyznał, że z niepokojem śledzi sytuację w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. W ostatnich dniach przybyło do niej kilkadziesiąt tysięcy osób z Maroka. Hiszpańskie służby podały nowy bilans ofiar.

Kryzys w Ceucie wybuchł, gdy w czwartek i piątek ok. 60 tys. nielegalnych imigrantów przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy, zamieszkanej przez 83 tys. osób.

Już w piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych informował, że zdecydowania większość migrantów wróciła do Maroka.

Zwracając się do osób przybyłych na Plac Świętego Piotra na modlitwę Anioł Pański, papież powiedział po hiszpańsku: „Śledzę z niepokojem alarmującą sytuację w Ceucie i proszę Boga, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Afryki można było znaleźć rozwiązania prowadzące do pokoju, stabilności i sprawiedliwości”.

Módlmy się dalej o pokój, o to, aby na świecie zakończyły się wojny i zostały znalezione dyplomatyczne rozwiązania konfliktów. Pamiętamy o wszystkich ofiarach działań zbrojnych, zwłaszcza tych najsłabszych i bezbronnych: dzieciach, osobach starszych, chorych. Niech Bóg pocieszy tych, którzy cierpią i błogosławi niosących pomoc i otuchę – podkreślił Leon XIV.

Migranci wdarli się do Ceuty. Ostry komentarz Trumpa Prezydent USA Donald Trump skomentował kryzys migracyjny w Ceucie. Do tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej wdarły się tysiące migrantów z Maroka. „To samo spotka nas, jeśli republikanie nie wygrają wyborów” - stwierdził amerykański…

Liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą a Marokiem wzrosła do 72 – poinformował przedstawiciel rządu hiszpańskiego na tym terytorium, Miguel Angel Perez Triano.

Według hiszpańskiej publicznej stacji RTVE, w Ceucie przebywa nadal kilkuset przybyłych w ostatnich dniach migrantów.

Głos zabrał nawet hiszpański monarcha

Król Hiszpanii Filip VI wyraził swoje „zaniepokojenie i oburzenie” z powodu wydarzeń w Ceucie, które określił jako „poważne”. Jak dodał, należy podjąć wszelkie kroki, by zapewnić mieszkańców Ceuty i Melilli – dwóch hiszpańskich miast w Afryce Północnej – o wsparciu ze strony pozostałej części kraju.

„Państwo powinno czuwać nad ich bezpieczeństwem i zapobiec temu, by wydarzenia te (...) się nie powtórzyły” – zaapelował monarcha. Zaznaczył przy tym, że wydarzenia w Ceucie „pociągnęły za sobą smutną i tragiczną stratę dziesiątek istnień ludzkich”.

W związku z sytuacją w Ceucie we wtorek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie unijnych ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości.