​Papież Franciszek, który we wtorek rozpoczął wizytę w Estonii, w przemówieniu do władz w Tallinie mówił, że w kraju tym jest "wysoki poziom wolności prasy, demokracji i wolności politycznej". Apelował o pielęgnowanie pamięci o tych, którzy wywalczyli wolność.

Papież Franciszek w Estonii / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Od wieków te ziemie nazywane są Krainą Maryi, Maarjamaa. Imię to należy nie tylko do waszej historii, ale jest częścią waszej kultury - powiedział papież w czasie oficjalnej uroczystości przed Pałacem Prezydenckim w Tallinie.

W roku obchodów stulecia niepodległości Estonii przywołał jej dzieje, mówiąc: Wasz naród musiał w różnych okresach historii znosić trudne chwile cierpienia i ucisku. Była to walka o wolność i niezależność, zawsze kwestionowane lub zagrożone.



W ciągu ostatnich nieco ponad 25 lat, w czasie których pełnoprawnie weszliście ponownie do rodziny narodów, społeczeństwo estońskie uczyniło gigantyczny krok, a wasz kraj, choć niewielki, jest jednym z pierwszych pod względem rozwoju społecznego i potencjału innowacyjnego - zauważył.



Franciszek odnotował "wysoki poziom wolności prasy, demokracji i wolności politycznej" w Estonii, a także zacieśnienie więzi współpracy i przyjaźni między tym krajem a różnymi innymi państwami.



Papież apelował też o pielęgnowanie pamięci o pokoleniach, które walczyły, aby "uczynić wolność możliwą".



Przestrzegał przed pokładaniem całego zaufania w postępie technologicznym jako jedynej możliwej drodze rozwoju. Jak zauważył, może to spowodować utratę zdolności do tworzenia "więzi międzyludzkich, międzypokoleniowych i międzykulturowych".



Franciszek powiedział także władzom, że członkowie poszczególnych wspólnot powinni czuć się "jak u siebie w domu".



Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid powiedziała w przemówieniu powitalnym skierowanym do papieża, że Deklaracja Niepodległości z 24 lutego 1918 roku zawiera zobowiązanie do zagwarantowania "równej wolności całemu narodowi Estonii, bez jakiegokolwiek rozróżnienia z powodu przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego czy wyznania religijnego".



Wolność religijna jest właśnie jedną z trwałych skał, na których zbudowana jest nasza demokracja - oświadczyła estońska prezydent.

(ph)