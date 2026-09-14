Papież Leon XIV anulował historyczną decyzję Franciszka

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Papież Leon XIV anulował podjętą przez swego poprzednika Franciszka decyzję o obniżce pensji kardynałów o 10 procent oraz innych dostojników Kurii Rzymskiej o kilka procent. Postanowienie to zostało ogłoszone w wydanym w poniedziałek papieskim dokumencie – Motu proprio. Decyzja, którą podjął Franciszek w obliczu pandemii Covid-19, była pierwszą tak szeroką redukcją wynagrodzeń w Watykanie w czasach współczesnych.

Definitywne zniesienie redukcji wynagrodzenia

Papież uchylił – jak napisał – „środki dotyczące ograniczenia wynagrodzeń” przyjęte przez Franciszka w Motu proprio z 23 marca 2021 roku. Leon XIV przypomniał, że tamte kroki „były konieczne również po to, by stawić czoło wyjątkowemu wyzwaniu pandemii” Covid-19.

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Te środki mogą teraz zostać zniesione, dzięki pewności, że Instytucje Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego będą kontynuować innymi sposobami wysiłek na rzecz zapewnienia stabilności ekonomicznej – zaznaczył papież.

Włoskie media wyjaśniły, że oznacza to definitywne zniesienie redukcji wynagrodzenia, także kardynałów. Wynosiło ono przed obniżką około 5 tys. euro.

Historyczna decyzja papieża Franciszka

Obniżki Franciszek wprowadził w dokumencie „Un futuro sostenibile” (Zrównoważona przyszłość). Decyzja o redukcji wynagrodzeń była uzasadniona koniecznością stabilizacji finansów Stolicy Apostolskiej w czasie pandemii Covid-19, która spowodowała znaczący spadek wpływów. To była pierwsza tak szeroka redukcja wynagrodzeń w Watykanie w czasach współczesnych.

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Pensje kardynałów zostały obniżone o 10 procent, a wynagrodzenia szefów urzędów, czyli dykasterii i sekretarzy spadły o 8 proc. Ponadto pracownikom świeckim i duchownym zmniejszono pensje o 3 proc. – przypomniał portal Vatican News.

Zablokowane też zostały podwyżki części wynagrodzeń, przysługujące co dwa lata.