Papież Leon XIV anulował historyczną decyzję Franciszka

Definitywne zniesienie redukcji wynagrodzenia
Papież uchylił – jak napisał – „środki dotyczące ograniczenia wynagrodzeń” przyjęte przez Franciszka w Motu proprio z 23 marca 2021 roku. Leon XIV przypomniał, że tamte kroki „były konieczne również po to, by stawić czoło wyjątkowemu wyzwaniu pandemii” Covid-19.
Te środki mogą teraz zostać zniesione, dzięki pewności, że Instytucje Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego będą kontynuować innymi sposobami wysiłek na rzecz zapewnienia stabilności ekonomicznej – zaznaczył papież.
Włoskie media wyjaśniły, że oznacza to definitywne zniesienie redukcji wynagrodzenia, także kardynałów. Wynosiło ono przed obniżką około 5 tys. euro.
Historyczna decyzja papieża Franciszka
Obniżki Franciszek wprowadził w dokumencie „Un futuro sostenibile” (Zrównoważona przyszłość). Decyzja o redukcji wynagrodzeń była uzasadniona koniecznością stabilizacji finansów Stolicy Apostolskiej w czasie pandemii Covid-19, która spowodowała znaczący spadek wpływów. To była pierwsza tak szeroka redukcja wynagrodzeń w Watykanie w czasach współczesnych.
Pensje kardynałów zostały obniżone o 10 procent, a wynagrodzenia szefów urzędów, czyli dykasterii i sekretarzy spadły o 8 proc. Ponadto pracownikom świeckim i duchownym zmniejszono pensje o 3 proc. – przypomniał portal Vatican News.
Zablokowane też zostały podwyżki części wynagrodzeń, przysługujące co dwa lata.