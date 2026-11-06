Papież już w Urugwaju, chwali się formą. Chorym na raka radzi: Nie bójcie się

RMF24

Papież Leon XIV przybył w piątek do stolicy Urugwaju, Montevideo, rozpoczynając 12-dniową podróż do Ameryki Południowej. Jeszcze na pokładzie samolotu rozmawiał z dziennikarzami: wyraził zadowolenie z rozejmu humanitarnego w Ołeszkach, dumę z głosowania w wyborach i zdradził sekret dobrej formy. Chorym na nowotwór radził, by się nie bali.

Po ponad 13 godzinach lotu samolot włoskich linii wylądował po południu miejscowego czasu na stołecznym lotnisku, gdzie na papieża czekał prezydent Yamandu Orsi. W trakcie podróży do Ameryki Południowej papież znalazł czas na rozmowę z dziennikarzami. Wypowiedział się na szereg tematów, mówił między innymi o swoim zdrowiu.

Pytany o sekret tak dobrej formy niecały miesiąc po operacji usunięcia nowotworu płuca odparł: Wiara w Boga, dobrzy lekarze i zdrowy tryb życia.

Papież na pytanie o to, czy czuje się już tak, jak przed operacją, odparł: Może lepiej.

Kilkakrotnie podczas rozmów z dziennikarzami zapewnił, że czuje się dobrze i jest w dobrej formie.

Mówił również, że chorym na raka chce powiedzieć: Nie bójcie się. Dodawał, że wczesne wykrycie nowotworu jest najlepszym sposobem na uniknięcie komplikacji, a „regularne badania są błogosławieństwem”. Trzeba troszczyć się o siebie - zaznaczył. Mówił też, że doświadczenie związane z pobytem w szpitalu dało mu „poczucie zaangażowania i chęci, by nadal być blisko tych, którzy są chorzy, ale także by podkreślić… że opieka zdrowotna powinna być prawem wszystkich ludzi”.

Na pytanie, czy wznowił grę w tenisa po operacji, odparł, że jeszcze nie i dodał, że wróci do tego sportu.

Leon XIV podziękował dziennikarzom za ich pracę i wyraził radość z podróży, zwłaszcza z wizyty w Peru. W kraju tym spędziłem jako misjonarz i biskup ponad 20 lat. Jestem bardzo szczęśliwy, że tam jadę - powiedział. Nie miałem wątpliwości co do tej podróży - dodał.

Tuż przed wizytą papieża, nieopodal Limy odsłonięto 14-metrowy pomnik Leona XIV. Stworzył go peruwiański rzeźbiarz Rafael Gutierrez.

Pomnik papieża w Peru (fot. JOHN REYES) / PAP/EPA

Ołeszki, wybory i Bob Dylan

W trakcie lotu głowa Kościoła została zapytana o to, czy jest usatysfakcjonowany tym, co osiągnięto w sprawie Ołeszek, odparł: Dzięki Bogu udało się. I dziękuję Bogu za każdym razem, gdy gest humanitarny może uratować życie wielu osób. Modlę się o to, aby nie był to odosobniony przypadek. Jest jeszcze dużo do zrobienia, by osiągnąć pokój.

W październiku papież rozmawiał przez telefon z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a następnie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na temat konieczności rozejmu humanitarnego w Ołeszkach, by umożliwić udzielenie pomocy mieszkańcom.

Nawiązując do wtorkowych wyborów w USA, Leon XIV stwierdził: Jestem dumny z tego, że jestem Amerykaninem i że skorzystałem z prawa do udziału w głosowaniu. Wcześniej Watykan poinformował, że papież głosował korespondencyjnie, tak jak wcześniej, gdy miał taką możliwość. Jest pierwszym papieżem w historii, który wziął udział w wyborach w swoim kraju. Leon XIV nie skomentował natomiast wyniku wyborów, wygranych przez demokratów.

Papież został też zapytany żartobliwie o to, czy po tym, gdy spotkał się z Bobem Dylanem, mógłby zorganizować koncert Bruce'a Springsteena dla watykanistów. Odparł z uśmiechem: To wykracza poza moje kompetencje.