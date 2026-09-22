Pamiątki po Brigitte Bardot wystawiono na sprzedaż. Aukcja osiągnęła ponad 1 mln euro

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Prawie milion euro przyniosła aukcja przedmiotów osobistych należących do zmarłej w zeszłym roku francuskiej legendy kina Brigitte Bardot - poinformował agencję AFP dom aukcyjny Millon. To kwota 20-krotnie wyższa niż szacowana wartość wystawionych na sprzedaż rzeczy.

Podczas przeprowadzonej w poniedziałek w Paryżu licytacji wystawiono na sprzedaż 285 przedmiotów: od słomkowych kapeluszy, okularów przeciwsłonecznych i koszulek nocnych po zastawę stołową i meble z La Madrague i La Garrigue, domów Bardot w Saint-Tropez w południowo-wschodniej Francji oraz z jej paryskiego mieszkania.

Na co zostanie przeznaczony dochód z aukcji?

Dochody z aukcji zostaną przekazane założonej przez Bardot fundacji na rzecz dobrostanu zwierząt oraz jej jedynemu dziecku - Nicolasowi-Jacques'owi Charrierowi. Bardot zmarła w grudniu zeszłego roku w wieku 91 lat. Założona przez aktorkę w 1986 r. Fundacja Brigitte Bardot podaje, że do swoich czterech schronisk i 150 placówek partnerskich przyjęła dotąd 13 tys. zwierząt oraz wspiera 350 organizacji we Francji i działa w 70 krajach.

Do udziału w aukcji zarejestrowało się około 3 tys. oferentów z Francji i zagranicy. Brigitte Bardot po raz kolejny udowodniła, że jest niezwykłą alchemiczką: zamieniła około 50 tys. euro (szacowana wartość wystawionych na aukcji przedmiotów - red.) w prawie milion euro - powiedział AFP licytator Alexandre Millon.

Dwie obroże sprzedane za ogromną kwotę

Wśród przedmiotów, które osiągnęły cenę znacznie przewyższającą oczekiwania, są dwie obroże dla psów z zawieszką identyfikacyjną z imieniem Bardot oraz telefonem do jej domu La Madrague. Ich wartość szacowano na 30 euro za komplet, a zostały sprzedane rosyjskiemu nabywcy za 9,4 tys. euro. Autoportret aktorki osiągnął cenę prawie 40 tys. euro, natomiast maszyna do pisania, na której napisała autobiografię, została sprzedana za 4634 euro. Dwie z jej gitar, których wartość szacowano na 300–500 euro, osiągnęły ceny 8,6 tys. i 11,9 tys. euro, a trzy małe pluszowe foki sprzedano za prawie 2,2 tys. euro.