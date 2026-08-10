Otworzyli ogień przed świtem. Wojsko Tajwanu odpiera symulowany atak Chin

RMF24

Tajwan testuje przygotowanie wojska i cywilów na wypadek chińskiej inwazji. Podczas dorocznych ćwiczeń Han Kuang armia symulowała odparcie desantu na strategicznym archipelagu Penghu, a władze zapowiedziały pierwsze w historii manewrów celowe ograniczenie prędkości mobilnego internetu.

Ogień przed świtem na strategicznych wyspach

W poniedziałek żołnierze Pierwszego Dowództwa Teatru Wojny prowadzili ćwiczenia na jednej z plaż archipelagu Penghu, położonego w Cieśninie Tajwańskiej. W scenariuszu zakładano próbę szybkiego desantu przeciwnika na wybrzeżu.

Do działań wykorzystano m.in. czołgi M60A3, artylerię i działa przeciwlotnicze. Według tajwańskiego dowództwa, żołnierze stworzyli „wielowarstwową” obronę przed symulowanym atakiem.

Penghu są uznawane przez tajwańskich strategów za jeden z możliwych pierwszych celów Pekinu w razie rozpoczęcia operacji wojskowej. Zdobycie archipelagu mogłoby dać chińskiej armii bazę do dalszych uderzeń na główną wyspę Tajwanu, także z wykorzystaniem pocisków rakietowych i dronów.

Spowolnią mobilny internet

W środkowej części Tajwanu zaplanowano także ćwiczenia obrony cywilnej, podczas których rząd po raz pierwszy celowo ograniczy przepustowość mobilnego internetu. Test ma pokazać, jak mieszkańcy będą komunikować się w sytuacji kryzysowej, gdy sieć jest przeciążona lub jej możliwości są ograniczone.

Władze zapewniły, że kluczowe usługi mają działać bez zakłóceń. Dotyczy to między innymi bankomatów, sygnalizacji świetlnej oraz połączeń alarmowych. Ograniczenia nie obejmą również telefonii stacjonarnej ani stacjonarnego internetu.

Rząd uprzedził mieszkańców o manewrach. W piątek na telefony komórkowe w całym kraju wysłano alert w językach chińskim i angielskim. Informacje o ćwiczeniach opublikowano też w mediach społecznościowych.

Podobny test ma zostać przeprowadzony w czwartek na północy wyspy, w tym w stolicy - Tajpej.

Dziesięć dni ćwiczeń

Manewry Han Kuang rozpoczęły się w ubiegłym tygodniu i potrwają 10 dni. Są najważniejszymi dorocznymi ćwiczeniami obronnymi Tajwanu. Ich celem jest przetestowanie reakcji na różne warianty zagrożenia ze strony Chin.

Pekin uważa demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wyklucza użycia siły, by przejąć nad nim kontrolę. Władze w Tajpej odrzucają te roszczenia. Podkreślają, że o przyszłości wyspy mogą decydować wyłącznie jej mieszkańcy.