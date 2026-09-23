Otwarty list do papieża. Ofiary oskarżają kościelny wymiar sprawiedliwości

Apel ofiar pojawił się tuż przed czterodniową wizytą papieża Leona we Francji. Głowa Kościoła ma podczas niej odbudowywać zaufanie wiernych po serii skandali związanych z nadużyciami w Kościele. W liście ofiary księdza Marko Rupnika podkreślają, że sposób, w jaki są traktowane przez kościelne instytucje, podważa deklarowaną troskę o pokrzywdzonych.
Nie mogli zeznawać
Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że od początku postępowania nie otrzymali żadnych informacji o jego przebiegu i nie mieli możliwości złożenia zeznań. „To jasny sygnał, że zgłaszanie nadużyć do władz kościelnych jest bezcelowe, bo nic się nie dzieje i nikt nie ponosi odpowiedzialności” – czytamy w liście.
Ofiary apelują do papieża o nacisk na przeprowadzenie rzetelnego i jawnego procesu, który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości co do jego wyniku.
Watykan milczy
Watykan nie odniósł się dotąd do apelu. Marko Rupnik, słoweński duchowny i ceniony artysta, którego mozaiki zdobią około 200 świątyń na całym świecie, w tym bazylikę w Lourdes, został wydalony z zakonu jezuitów w 2023 roku po uznaniu zarzutów za „wysoce wiarygodne”. Sam ksiądz nie skomentował publicznie oskarżeń.
Podczas wizyty papieża w Lourdes mozaiki autorstwa Rupnika mają zostać zasłonięte na polecenie miejscowego biskupa.
Dziesiątki oskarżeń
Ponad 20 kobiet, głównie byłych zakonnic, oskarżyło Rupnika o nadużycia seksualne i psychiczne. Proces kościelny przeciwko duchownemu rozpoczął się w październiku 2025 roku, jednak od tego czasu nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na temat jego przebiegu.
W lipcu Watykan zdementował doniesienia o rzekomym zakończeniu postępowania.