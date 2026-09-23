Otwarty list do papieża. Ofiary oskarżają kościelny wymiar sprawiedliwości

RMF24

Pięć osób, które twierdzą, że padły ofiarą nadużyć ze strony księdza Marko Rupnika, blisko związanego z Watykanem, wystosowało otwarty list do papieża Leona XIV - donosi agencja Reutera. Domagają się w nim zakończenia trwającego już niemal rok kościelnego procesu, podkreślając, że przewlekłość i tajność postępowania uniemożliwiają im uzyskanie sprawiedliwości.

Apel ofiar pojawił się tuż przed czterodniową wizytą papieża Leona we Francji. Głowa Kościoła ma podczas niej odbudowywać zaufanie wiernych po serii skandali związanych z nadużyciami w Kościele. W liście ofiary księdza Marko Rupnika podkreślają, że sposób, w jaki są traktowane przez kościelne instytucje, podważa deklarowaną troskę o pokrzywdzonych.

Nie mogli zeznawać

Sygnatariusze listu zwracają uwagę, że od początku postępowania nie otrzymali żadnych informacji o jego przebiegu i nie mieli możliwości złożenia zeznań. „To jasny sygnał, że zgłaszanie nadużyć do władz kościelnych jest bezcelowe, bo nic się nie dzieje i nikt nie ponosi odpowiedzialności” – czytamy w liście.

Ofiary apelują do papieża o nacisk na przeprowadzenie rzetelnego i jawnego procesu, który pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości co do jego wyniku.

Watykan milczy

Watykan nie odniósł się dotąd do apelu. Marko Rupnik, słoweński duchowny i ceniony artysta, którego mozaiki zdobią około 200 świątyń na całym świecie, w tym bazylikę w Lourdes, został wydalony z zakonu jezuitów w 2023 roku po uznaniu zarzutów za „wysoce wiarygodne”. Sam ksiądz nie skomentował publicznie oskarżeń.

Podczas wizyty papieża w Lourdes mozaiki autorstwa Rupnika mają zostać zasłonięte na polecenie miejscowego biskupa.

Dziesiątki oskarżeń

Ponad 20 kobiet, głównie byłych zakonnic, oskarżyło Rupnika o nadużycia seksualne i psychiczne. Proces kościelny przeciwko duchownemu rozpoczął się w październiku 2025 roku, jednak od tego czasu nie pojawiły się żadne oficjalne informacje na temat jego przebiegu.

W lipcu Watykan zdementował doniesienia o rzekomym zakończeniu postępowania.