Oto zupełnie nowy gatunek. Dziki drapieżnik ukrywał się przed światem

RMF24

W boliwijskich lasach odkryto nowy gatunek dzikiego kota. Niewielkie, cętkowane zwierzę, które przez lata mylono z innymi przedstawicielami kotowatych, okazało się odrębnym gatunkiem. Przełomowe badania genetyczne rzucają nowe światło na różnorodność świata zwierząt i podkreślają, jak wiele tajemnic skrywają jeszcze natura.

Tajemniczy mieszkaniec boliwijskich lasów

W gęstych, wilgotnych lasach Boliwii przez lata ukrywał się przed światem odrębny gatunek dzikiego kota. Niewielki drapieżnik, rozmiarami przypominający domowego pupila, został oficjalnie opisany jako Leopardus tilcayo.

Przez długi czas był mylony z innymi, podobnie umaszczonymi ocelotami tygrysimi, które zamieszkiwały okolicę. Dopiero szczegółowe badania DNA pozwoliły naukowcom ustalić, że mają do czynienia z zupełnie innym gatunkiem.

Przełomowe odkrycie i wyjątkowy osobnik

Odkrycie Leopardus tilcayo zawdzięczamy m.in. Paoli Nogales-Ascarrunz z Universidad Mayor de San Andres w La Paz. To właśnie ona, pracując jako wolontariuszka w jednym z boliwijskich ośrodków ratunkowych dla zwierząt, zwróciła uwagę na nietypowego czworonoga. Zwierzę, nazwane przez opiekunów „Tigrino”, zostało znalezione w lesie przez okolicznego miejscowego mieszkańca, który początkowo sądził, że to zwykły kociak. Z czasem okazało się jednak, że jego zachowanie znacząco odbiegało od domowych pupilów.

To zdumiewające, że wciąż czekają na odkrycie nowe gatunki: nie musimy jechać na wulkan, wyspę czy schodzić głęboko pod wodę – podkreśliła Paola Nogales-Ascarrunz, cytowana przez BBC News.

Obecnie jedynym potwierdzonym przedstawicielem nowego gatunku jest właśnie „Tigrino”, który przebywa w boliwijskim azylu. Naukowcy są jednak przekonani, że w dzikich ostępach żyje więcej osobników, choć dotąd nie udało się ich zaobserwować.

Badania genetyczne i nowe spojrzenie na kotowatych

Do rozwiązania zagadki nietypowego kota z Boliwii przyczyniły się międzynarodowe badania genetyczne. Zespół naukowców, wykorzystując próbki DNA zarówno od żyjących zwierząt, jak i okazów muzealnych, przeanalizował historię ewolucyjną ocelotów tygrysich.

Okazało się, że wśród tych niewielkich, cętkowanych drapieżników występują nie trzy, a aż pięć odrębnych gatunków – w tym właśnie nowo opisany Leopardus tilcayo.

Jest tak mało zapisów czy zdjęć, nie ma żadnego okazu w muzeum, więc ten kot ukrywał się, bo nikt go nie szukał – wyjaśnił Eduardo Eizirik, genetyk z Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul w Brazylii, cytowany przez brytyjskiego nadawcę.

Wyzwania dla ochrony gatunków. Wciąż wiele do odkrycia

Odkrycie nowego gatunku ma ogromne znaczenie dla ochrony przyrody. Jak podkreśliła dr Caroline Sartor z Wildlife Conservation Research Unit na Uniwersytecie Oksfordzkim, „ochrona gatunku jest niemożliwa, jeśli nie wiemy, czym on jest i gdzie występuje”.

Oceloty tygrysie, do których należy Leopardus tilcayo, są zagrożone wyginięciem z powodu wylesiania, utraty siedlisk i nielegalnych polowań. Nowy gatunek nie został dotąd uwzględniony w oficjalnych ocenach zagrożenia.

Odkrycie nowego gatunku dzikiego kota w XXI wieku pokazuje, jak wiele tajemnic kryje przed nami natura. Naukowcy mają nadzieję, że sukces ten zwróci uwagę na ochronę małych dzikich kotów, które – choć mniej znane niż lwy czy tygrysy – odgrywają kluczową rolę w ekosystemach. W obliczu postępującej utraty siedlisk i zmian klimatycznych, każde takie odkrycie jest nie tylko powodem do radości, ale i wezwaniem do działania na rzecz ochrony bioróżnorodności.

Źródła: bbc.com, nationalgeographic.com