Oto nowa stolica najlepszej pizzy. Ogłoszono prestiżowy ranking 50 Top Pizza World 2026

RMF24

Hawajska, margherita a może jeszcze inna? Restauracje na całym świecie mają bogatą ofertę pizzy - jednego z najpopularniejszych przysmaków włoskiej kuchni. W rankingu 50 Top Pizza World 2026 zwyciężyła pizzeria „Naples on the Road” Michele Pascarelli'ego w Londynie. Na drugim miejscu uplasowała się restauracja „A Neapolitan Pizza” z Nowego Jorku, zaś podium zamyka „Confine” Fransceco Capece i Mario Ventury z Mediolanu.

Uroczyste ogłoszenie 50 najlepszych restauracji na świecie, specjalizujących się w przygotowywaniu pizzy, odbyło się w Teatro Mercadante w Neapolu. Transmitowane na żywo w internecie wydarzenie poprowadziła hiszpańska dziennikarka Verónica Zumalacárregui.

Ranking 50 Top Pizza World 2026. Znamy zwycięzcę

Zwycięzcą tegorocznego rankingu 50 Top Pizza World, który jest najważniejszym przewodnikiem w tej branży a stworzony został przez Barbarę Guerrę, Luciano Pignataro i Alberta Sapere, został „Naples on the Road” Michele Pascarelli z Londynu.

Drugie miejsce zajęła pizzeria „A Neapolitan Pizza” Anthony'ego Mangieriego z Nowego Jorku, zaś trzecie przypadło w udziale „Confine” Francesco Capece i Mario Ventury z Mediolanu. Tuż za podium ex aequo uplasowały się „I Masanielli” Francesco Martucciego z Caserty oraz „Seu Pizza Illuminati” Piera Daniele Seu i Valerii Zuppardo z Rzymu. Również na piątym miejscu znalazły się dwa lokale. To „Pizzeria Sei” Williama Joo z Los Angeles oraz „Tony's Pizza Napoletana” Tony'ego Gemignaniego z San Francisco.

W drugiej części pierwszej dziesiątki znalazły się m.in. „Leggera Pizza Napoletana” André Guidona z São Paulo, „RistoPizza by Napoli” Giuseppe Errichiello z Tokio oraz „Baldoria” Ciro Cristiano z Madrytu. W poprzedniej edycji rankingu w gronie najlepszych pizzerii świata znalazł się lokal w Pabianicach.

Polska pizzeria wśród najlepszych na świecie. Została doceniona w Neapolu Pabianicka pizzeria Zielona Górka po raz kolejny znalazła się w elitarnym gronie najlepszych pizzerii świata. Właściciele lokalu, Lilianna i Jędrzej Lewandowscy, odebrali w Neapolu prestiżową nagrodę w dorocznym rankingu 50 Top Pizza World. Polska…

W tym roku jednak polskie lokale gastronomiczne, oferujące pizzę, musiały się obejść smakiem.

Dodatkowo wyróżniono osoby i organizacje, które w minionym roku dały się poznać dzięki swojemu zaangażowaniu w promowanie wartości, jakie niesie ze sobą pizza. Jak podali organizatorzy konkursu, docenili działania na rzecz promocji pizzy neapolitańskiej we Włoszech i na całym świecie. Wyróżniono także Pasquale Telese i Francesco Conato, czyli prezesa i wiceprezesa grupy Piccola Napoli, za ustanowienie rekordu Guinnessa w produkcji i dystrybucji 12 000 pizz w ramach akcji charytatywnej, a także Raffaele Biglietto, dyrektora targów TuttoPizza, za promowanie kultury pizzy poprzez to wydarzenie.

W sumie w tegorocznym zestawieniu znalazło się 36 państw. Najwięcej przedstawicieli mieli Włosi, którzy wyprzedzili Amerykanów i Brazylijczyków. Miastem z największą liczbą wyróżnionych miejsc jest natomiast Nowy Jork (7 lokali). Kolejne pozycje zajmują Neapol (6 lokali) i São Paulo (5 lokali). W przyszły roku organizatorem ceremonii ogłoszenia wyników rankingu będzie Mediolan.