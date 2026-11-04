Oto największy przegrany wyborów w USA. Nawet nie startował

RMF24

Wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych przyniosły prawdziwe polityczne trzęsienie ziemi. Republikanie ponieśli druzgocącą porażkę, a Teksas – bastion konserwatystów od ponad trzech dekad – wybrał na gubernatora demokratkę. W cieniu politycznych rozgrywek największym przegranym okazał się jednak Elon Musk – ocenia agencja Reutera - który zainwestował fortunę w poparcie republikańskich kandydatów. Teraz miliarder musi zmierzyć się z nową rzeczywistością polityczną, która może zagrozić jego biznesowym imperium.

Po raz pierwszy od ponad trzydziestu lat Teksas, uznawany za niezdobytą twierdzę republikanów, wybrał na gubernatora przedstawicielkę Partii Demokratycznej. Gina Hinojosa, która pokonała dotychczasowego gubernatora Grega Abbotta, zapowiada nowy kurs dla stanu.

Ryzyko dla imperium Muska – giełda reaguje spadkami

Choć nie startował w wyborach, to właśnie Elon Musk znalazł się w centrum politycznego trzęsienia ziemi. Miliarder, właściciel Tesli, SpaceX i licznych innych przedsięwzięć technologicznych, zainwestował niemal pół miliarda dolarów w kampanię republikanów, licząc na utrzymanie konserwatywnej dominacji w Teksasie. Musk otwarcie nawoływał swoich zwolenników do głosowania na republikanów, a Teksas miał być kluczowym elementem jego biznesowej strategii.

Tymczasem wyborcy zdecydowali inaczej. Demokraci zdobyli nie tylko fotel gubernatora, ale również obie izby Kongresu.

Wyniki wyborów natychmiast odbiły się na notowaniach giełdowych firm Muska. Akcje SpaceX spadły o 5,5 proc., a Tesla straciła 5,1 proc. wartości, wyraźnie odstając od szerokiego rynku. Inwestorzy obawiają się, że nowa administracja w Teksasie i demokratyczna większość w Kongresie mogą oznaczać wzmożoną kontrolę nad projektami technologicznymi, zwłaszcza tymi związanymi z centrami danych i sztuczną inteligencją.

Eksperci przewidują, że demokraci będą dążyć do zaostrzenia przepisów dotyczących budowy nowych centrów danych. Już teraz lokalne społeczności coraz głośniej protestują przeciwko rosnącym kosztom energii, które generują te gigantyczne inwestycje.

Miliardy nie przyniosły zwycięstwa. Najwięksi darczyńcy wspierali republikanów W wyborach połówkowych do Kongresu w Stanach Zjednoczonych, najwięksi indywidualni darczyńcy przekazali rekordowe kwoty na kampanie kandydatów Partii Republikańskiej. Jak wynika z danych Federalnej Komisji Wyborczej, aż ośmioro z dziesięciu…

Nowa gubernator zapowiada twardy kurs wobec Muska

Gina Hinojosa, nowa gubernator Teksasu, już wcześniej krytykowała relację władz stanowych z Elonem Muskiem. W kampanii wyborczej zarzucała poprzedniemu gubernatorowi, że „sprzedał stan” miliarderowi, oferując mu preferencyjne warunki dla jego firm. Hinojosa już zapowiedziała, że nie zamierza kontynuować tej polityki i domaga się natychmiastowego wstrzymania nowych projektów centrów danych do czasu wprowadzenia silniejszych zabezpieczeń dla lokalnych społeczności oraz zakończenia ulg podatkowych dla wielkich korporacji.

Wśród projektów, które mogą zostać zablokowane, znajduje się rozbudowa kompleksu SpaceX w Boca Chica, gdzie planowana jest powstanie kolejnych centrów danych i infrastruktury technologicznej. Hinojosa stanowczo sprzeciwia się także ewentualnej sprzedaży terenów publicznych na rzecz prywatnych inwestycji Muska.

Robert Garcia, który ma stanąć na czele komisji nadzoru Izby Reprezentantów, ostrzegł już republikanów i ich sojuszników: „Zatrudnijcie prawników”.

Przyszłość SpaceX i Tesli pod znakiem zapytania

Ambitne plany Muska zakładają niemal podwojenie mocy obliczeniowej centrów danych SpaceX z 1,7 do 3 gigawatów jeszcze w tym roku, a w przyszłym – aż do 13 gigawatów. Każde opóźnienie w realizacji tych inwestycji może oznaczać poważne problemy z osiągnięciem zakładanych celów finansowych i zwiększyć presję ze strony inwestorów.

Dodatkowo, demokraci już zapowiadają wzmożoną kontrolę nad działalnością Muska. Wśród tematów, które mogą trafić pod lupę Kongresu, są m.in. ograniczenia w dostępie do satelitarnych łączy komunikacyjnych wykorzystywanych przez Ukrainę, masowe zwolnienia w firmach miliardera oraz rządowe kontrakty i dotacje dla jego przedsięwzięć.

Musk skomentował w serwisie X perspektywę ograniczeń dla centrów danych słowami: „Centra danych w kosmosie zaczynają wyglądać całkiem atrakcyjnie”. Usunął też opublikowany wcześniej apel o głosowanie na republikanów.