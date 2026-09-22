Oto najlepsze miasto do życia w Europie. Sprawdź ranking

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Norweskie Bergen jest obecnie najlepszym miastem do życia w Europie - wynika z najnowszego raportu „Oxford Economics Global Cities Index 2026”. W ogólnoświatowym zestawieniu pod względem jakości życia Bergen ustąpiło miejsca jedynie australijskiej Canberze, zdobywając tym samym drugą pozycję na świecie.

Jak oceniano miasta?

Analitycy Oxford Economics przyjrzeli się aż 1000 największych miast globu, oceniając je na podstawie 27 wskaźników, które pogrupowano w pięć głównych kategorii: ekonomia, kapitał ludzki, jakość życia, środowisko oraz zarządzanie. To właśnie w kategorii jakości życia Bergen zdeklasowało europejską konkurencję, potwierdzając swoją renomę jako miejsce idealne do życia.

Sekret sukcesu Bergen

Bergen, nazywane bramą do fiordów, zachwyca nie tylko malowniczym położeniem na styku mórz Północnego i Norweskiego, ale także unikatową atmosferą historycznej, drewnianej dzielnicy portowej wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Jak podkreślają autorzy raportu, mieszkańcy Bergen mogą liczyć na wysokie płace, niewielkie różnice w zamożności oraz doskonałe warunki do zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Dodatkowym atutem jest bliskość natury, która sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i rekreacji.

Europejska czołówka – kto jeszcze na podium?

Na drugim miejscu w Europie uplasowało się francuskie Grenoble, które jeszcze w 2024 roku zajmowało pozycję lidera.

Trzecie miejsce przypadło szwajcarskiemu Berno.

W pierwszej piątce znalazły się także Oslo oraz Miasto Luksemburg. To właśnie te miasta wyznaczają dziś standardy jakości życia na Starym Kontynencie.

Polskie miasta w światowym rankingu

W zestawieniu nie zabrakło także polskich akcentów. Najwyżej sklasyfikowana została Warszawa, która zajęła 32. miejsce na świecie.

Tuż za nią uplasował się Wrocław (34. miejsce). W pierwszej setce znalazły się jeszcze Lublin (87. miejsce) oraz Kielce (92. miejsce).

Pozostałe polskie miasta, takie jak Gdańsk, Poznań, Kraków, Białystok, Bydgoszcz i Łódź, znalazły się poza pierwszą setką rankingu.

Oto najlepsze miasta do życia dla pokolenia Z. Na liście znalazł się Kraków Pokolenie Z, czyli osoby urodzone między 1997 a 2012 rokiem, nie zadowala się już tylko modnymi klubami i restauracjami. Dla młodych mieszkańców miast liczy się coś więcej: poczucie wspólnoty, dostęp do kultury, bliskość natury oraz wygodna…



